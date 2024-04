Comme chaque année, le Tour Auto traversera la France au mois d'avril, et plus précisément, dans les prochains jours. Cette 33ème édition se déroulera du 21 au 27 avril 2024.

Les participants prendront la route au départ de l'Autodrome UTAC Linas-Montlhéry, fermé au public, pour le déroulement de la première étape.

Les pilotes et co-pilotes s'élanceront sur les plus belles routes de France durant 5 jours, parcourant 2000 km, jusqu'à l'arrivée sur la côte basque. Le dernier parc fermé prendra place, à la Cité de l'Océan, dans l'élégante ville de Biarritz.

L'itinéraire et le programme :





Vérifications administratives et techniques | Dimanche 21 et lundi 22 avril 2024

Paris Expo - Porte de Versailles

Ouverture au public :

Dimanche : 14h - 22h

Lundi : 10h - 17h





Étape 1 | Mardi 23 avril 2024

Paris – Tours

Départ officiel à l’Autodrome UTAC Linas-Montlhéry (départ fermé au public)

Circuit Bugatti du Mans

Parc fermé : La grange de Mesley





Étape 2 | Mercredi 24 avril 2024

Tours – Limoges

Circuit du Val de Vienne

Parc fermé : Parc des expositions de Limoges





Étape 3 | Jeudi 25 avril 2024

Limoges – Carcassonne

Parc fermé : P0 Parking Delteil





Étape 4 | Vendredi 26 avril 2024

Carcassonne - Pau

Circuit de Nogaro

Parc fermé : Stade Philippe Tissié





Étape 5 | Samedi 27 avril 2024

Pau – Biarritz

Circuit de Pau Arnos

Fin du rallye et parc fermé : Cité de l'Océan, Biarritz

Informations complémentaires :





La journée des vérifications techniques et administratives est ouverte au public exceptionnellement le dimanche 21 avril, à partir de 14h, sur présentation du programme Tour Auto x Le Point. Celui-ci est vendu sur place, ou disponible en précommande, sous forme d'EVoucher (bon d'échange).

Les parcs fermés des villes étapes sont également ouverts au public, sur présentation du programme officiel, vendu 15€ sur place. (Gratuit pour les moins de 16 ans, accompagnés d'un adulte).

Les arrivées des premières voitures sont prévues à 18h. Fermeture des parcs fermés à 22h, sous réserve de modifications, à suivre en direct sur le site officiel et les réseaux sociaux de l'organisateur, Peter Auto.

Les épreuves sur les circuits du Mans, du Val de Vienne, de Nogaro et de Pau-Arnos sont ouvertes et gratuites au public.

Vous trouverez ici, la liste des engagés pour cette 33ème édition du Tour Auto 2024.

Une expérience inoubliable :





Rendez-vous dans les prochains jours, sur les plus belles routes de France, pour suivre cet événement qui rassemble chaque année plus de 240 participants, 300 modèles d'exception ainsi que des milliers de visiteurs, petits et grands.