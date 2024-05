En 2012, Toyota a lancé la production d'une voiture de sport du nom de Scion FR-S, qui a suscité une vague de rivalités potentielles de la part d'autres constructeurs. Le concept Tru 140S était l'alternative à la traction avant de Chevrolet. Nissan est revenu aux années 1970 avec le concept IDx inspiré de la Datsun 510. Et Kia, fort des louanges de son concept GT à quatre portes de 2011, a présenté la Stinger GT4, un concept de voiture de sport élégante à propulsion arrière visant directement la Scion.

Aucune de ces voitures n'a jamais été produite, y compris la Kia. Chevrolet a tué la Tru 140S avant qu'elle ne prenne son envol et Nissan a fait la même chose avec l'IDx, qui n'a mené nulle part. Mais la Kia GT4 Stinger était la proposition la plus intéressante du lot.

Au milieu des années 80, Kia était en plein essor. La berline Optima de troisième génération constituait une alternative convaincante aux Honda Accord et Toyota Camry du monde entier. La Kia Soul a été bien accueillie en tant que SUV compact élégant et abordable. Et nous savions que la berline sportive Stinger se profilait à l'horizon.

Kia a présenté la Stinger GT4 au salon de l'automobile de Détroit 2014, avec une allure élégante et des proportions authentiques de moteur avant et de propulsion arrière. Il ne s'agissait pas d'une voiture économique déguisée en coupé, la Stinger GT4 était équipée d'un moteur turbocompressé de 2,0 litres avec une boîte manuelle à six vitesses et une puissance avoisinant les 315 chevaux.

Elle ne pesait que 1 270 kg, soit autant qu'une FR-S ou une Subaru BRZ, et la répartition des masses était presque 50/50, avec un peu plus sur l'essieu avant. Elle n'avait même pas de direction assistée. Kia a déclaré qu'il voulait que le concept conserve cette sensation de pure voiture de sport, bien qu'il n'aurait probablement pas été produit en série sans une certaine forme d'assistance.

La Stinger GT4 était également plus grande que la BRZ ou la FR-S, avec un empattement de 2,62 mètres et une longueur totale de 4,31 mètres. Elle est également plus large de 11,5 cm. Cela signifie plus d'espace à l'intérieur, la banquette arrière est plus spacieuse que la deuxième rangée de la Toyota, réservée à des fins d'assurance. L'arrière, de type liftback, offre un plus grand volume de chargement.

L'intérieur a été conçu dans un souci de légèreté : les tapis de sol en moquette ont été remplacés par des inserts en caoutchouc et les poignées de porte par des tirettes. La console centrale flottante abritait le levier de vitesses, le bouton d'allumage... et pas grand-chose d'autre. Même l'écran tactile central était minuscule (ce qui n'est pas rare pour 2014) et le combiné d'instruments n'était qu'un morceau de verre transparent perché sur la colonne de direction. Bien qu'il s'agisse d'une manuelle, des palettes de changement de vitesse se trouvaient derrière le volant et commandaient séparément les clignotants et le régulateur de vitesse.

Le concept GT4 a été conçu dans le studio californien de Kia, qui produit des voitures conceptuelles et de série depuis le début des années 1990. Dans ce cas, l'idée était de concevoir un véhicule avec "des proportions de voiture de sport dans une 2+2 basique qui pourrait être conduite au quotidien", a noté Kurt Kahl, responsable du design américain de Kia, en 2014. Le pilier A noirci lui donne un look de "lunettes de soleil enveloppantes" et la peinture Ignition Yellow a été empruntée au concept Kia Soul'ster qui a fait ses débuts quelques années auparavant.

"Le plaisir de conduire était la priorité numéro un", a déclaré le designer en chef Tom Kearns à Motor Trend. "La Stinger GT4 est un retour en arrière, à l'époque où la conduite d'une voiture était une expérience viscérale qui n'était pas atténuée par des gadgets électroniques."

Malheureusement, le rêve d'une voiture de sport Kia légère ne s'est jamais concrétisé. Comme toutes les autres rivales proposées, la GT4 Stinger n'était qu'un aperçu de ce qui aurait pu être. Elle a fait le tour des salons automobiles du monde entier avant d'être retirée du circuit. Dix ans plus tard, les GR86 et BRZ n'ont toujours pas de véritable rivale à deux portes.