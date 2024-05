La Porsche 911 entre dans l'ère de l'hybride. Un tournant historique pour l'icône de Zuffenhausen, qui reçoit le système T-Hybrid pour améliorer son efficacité sans rien perdre en termes de performances. En effet, l'hybride baptisé GTS est plus puissant qu'une GT3 et promet des performances à la hauteur de son nom.

Parallèlement, en plus du lancement de la première 911 électrifiée, Porsche présente une version actualisée de la Carrera, qui bénéficie d'un moteur plus puissant et de plusieurs améliorations intérieures et extérieures.

Porsche 911 GTS (2024), L'extérieur

Le design extérieur de la 911 a été revu pour améliorer encore l'aérodynamisme. Pour la première fois, Porsche a intégré toutes les fonctions d'éclairage dans les phares à LED dotés de la technologie Matrix (composée de plus de 32 000 points lumineux et capable d'éclairer la route jusqu'à 600 mètres), ce qui permet d'agrandir les prises d'air à l'avant de la voiture.

À l'avant, on trouve également cinq ailettes de ventilation actives, qui s'ajustent en fonction des besoins pour optimiser l'aérodynamisme ou pour diriger un flux d'air élevé vers les radiateurs.

Porsche 911 GTS (2024) Porsche 911 Carrera Cabriolet (2024)

À l'arrière, le bandeau lumineux a été revu et la calandre à cinq ailettes se fond dans l'aileron rétractable. La plaque d'immatriculation est placée plus haut, tandis que le système d'échappement est spécifique au modèle (sur les GTS, l'échappement sport est de série pour une sonorité plus prononcée).

Sept styles sont disponibles pour les jantes en alliage, 19" et 20" à l'avant et 20" et 21" à l'arrière. Parmi eux, le design exclusif avec des lamelles en carbone.

Porsche 911 GTS (2024), L'intérieur

Porsche a revu certains aspects de l'intérieur de la 911, qui est disponible en configuration deux places de série, tandis que la configuration 2+2 peut être demandée en option. Le système de contrôle Porsche Driver Experience reste inchangé, les commandes essentielles étant disposées sur ou autour du volant pour un accès facile dans toutes les situations.

Le tableau de bord de la Porsche 911 GTS

Parmi les commandes, on trouve le sélecteur de mode de conduite et, pour la première fois sur la 911, le bouton de démarrage situé à gauche du volant. Le combiné d'instruments est entièrement numérique et se compose d'un écran incurvé de 12,6 pouces avec sept options d'affichage, dont le combiné d'instruments " classique " inspiré de Porsche, avec cinq jauges rondes et un compte-tours au centre.

Au centre du tableau de bord se trouve l'écran de 10,9 pouces, qui intègre également AppleCarPlay et l'assistant vocal Siri.

Porsche 911 GTS (2024), Les moteurs

Le système T-Hybrid qui équipe la GTS se compose d'un 3,6 boxer, d'un turbocompresseur électrique (capable de délivrer jusqu'à 15 ch supplémentaires) et d'un moteur synchrone à aimants permanents intégré à la nouvelle boîte de vitesses à double embrayage à huit rapports. Ce dernier peut fournir jusqu'à 41 kW et 150 Nm supplémentaires dans certaines conditions de conduite. À cela s'ajoute une batterie brute de 1,9 kWh d'une tension de 400 V.

Au total, la 911 hybride (50 kg de plus que la précédente GTS) développe 541 ch et 610 Nm, dont 485 ch et 570 Nm sont fournis exclusivement par le moteur à combustion. Cela se traduit par une accélération de 0 à 100 km/h en 3 secondes et une vitesse maximale de 312 km/h.

Porsche 911 GTS et Carrera Cabriolet 2024

Des changements majeurs sont également apportés à la 911 Carrera, qui continue d'utiliser un moteur 3.0 boxer turbocompressé non électrifié développant 394 ch et 450 Nm. Dans ce cas, le 0-100 km/h est parcouru en 4,1 secondes (3,9 secondes si le Pack Sport Chrono est choisi), tandis que la vitesse maximale est de 294 km/h.

Outre le groupe motopropulseur, Porsche a également beaucoup travaillé sur la suspension. La 911 hybride est toujours équipée du système de réglage actif du châssis PDCC et de la stabilisation active du roulis. En outre, la suspension sport avec système PASM est réglable électriquement pour réduire la hauteur de caisse de 10 mm.

Porsche 911 GTS (2024): Les prix

La 911 Carrera peut d'ores et déjà être commandée en version Coupé et Cabriolet, à partir de 133 686 € pour la première, et à partir de 177 518 € pour la GTS Coupé. Les premières livraisons de la 911 Carrera sont attendues à la fin de l'été, tandis que la GTS arrivera chez les concessionnaires à la fin de l'année 2024.