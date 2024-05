Le Concours d'Élégance de Hampton Court Palace 2024 s'apprête à mettre en valeur l'un des modèles historiques les plus importants de Porsche. L'édition 2024 du concours, qui se tiendra à Hampton Court Palace du 30 août au 1er septembre, mettra en vedette le prototype original de la Porsche 911 Turbo de 1973, une voiture qui a marqué la naissance d'une légende de l'automobile.

La Porsche, châssis 9113300157, est le véhicule qui a fait sensation au salon de l'automobile IAA de Francfort en 1973. Exposé en bonne place sur le stand de la marque, ce prototype a été la première 911 de route à arborer l'emblème Turbo, désormais iconique, posant ainsi les bases de ce qui allait devenir une marque de fabrique de l'ingénierie de la performance.

Paré d'une teinte argentée unique et de l'inscription "Turbo" peinte à la main, le prototype a captivé le public en présentant une vision de la performance turbocompressée sans précédent. Il a servi de précurseur au modèle de série 930 Turbo, qui a fait ses débuts en 1975 et a rapidement obtenu le titre de voiture de série la plus rapide d'Allemagne.

Basé sur la 911S de série, le prototype a été développé dans le studio de design Style Porsche, sous la supervision de l'ingénieur en chef Helmuth Bott. Malgré ses débuts fracassants, la voiture n'est pas équipée du moteur turbocompressé à six cylindres à plat de 2,7 litres attendu, qui n'était pas prêt à temps pour l'exposition. C'est donc un moteur à aspiration naturelle qui a été installé, les composants du turbocompresseur ayant été astucieusement maquillés en bois et peints pour ressembler aux pièces réelles.

L'aventure de la voiture s'est poursuivie en 1975 lorsqu'Alan Hamilton, pilote de course et importateur de Porsche pour l'Australie, l'a découverte lors d'une visite à l'usine Porsche. À l'époque, le prototype avait été modifié avec plusieurs pièces de pré-production de la RSR et servait de banc d'essai pour le modèle de course. Hamilton, désireux d'acquérir une RSR, voit dans le prototype la voie la plus rapide et organise son exportation vers l'Australie.

En Australie, la Porsche a connu une activité limitée en compétition sous la propriété d'Hamilton avant de changer de mains parmi les amateurs locaux de Porsche au cours des décennies suivantes. Elle a finalement été exportée aux États-Unis en 2010, où elle a participé au concours d'élégance de Greenwich.

Après avoir passé six ans aux États-Unis, le propriétaire actuel a rapatrié le prototype en Europe. Aujourd'hui, il se trouve dans un état d'origine exceptionnel, visuellement identique à celui de ses débuts au salon de 1973, mais désormais équipé d'un authentique moteur turbo. Le Concours d'élégance 2024 de Hampton Court Palace dévoilera une occasion rare pour les passionnés de voir cette pièce charnière de l'histoire de Porsche.