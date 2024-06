Jusqu'à présent, le nouveau Transporter ne nous a été présenté qu'avec un généreux film de camouflage. Aujourd'hui, Volkswagen Véhicules Utilitaires nous offre un regard plus précis sur le T7 proprement dit et nous décrit l'idée derrière son design, qui serait inspiré des ancêtres T1, T5 et T6.1.

C'est un peu curieux : en fait, nous savons déjà beaucoup de choses sur le nouveau chouchou de tous les professionnels, qui a été développé en coopération avec Ford et parallèlement à leur Transit/Tourneo Custom. Nous avons déjà pu jeter un coup d'œil à l'intérieur et nous avons également été informés des dimensions et du volume de chargement. Même les prix de ce champion du chargement, qui sera lancé début 2025, sont connus. Nous avons résumé tout cela pour vous dans cet article.

Mais jusqu'à présent, l'aspect de cette nouvelle génération d'utilitaires légers était encore un peu flou. Cela va maintenant changer. Du moins un peu. Nous obtenons un peu de visuels, une vidéo et les explications correspondantes du designer en chef de Volkswagen Véhicules utilitaires, Albert Kirzinger.

"La septième génération reprend dans les détails les caractéristiques de design typiques des six prédécesseurs et les réinterprète. C'est une tradition - chaque nouveau Volkswagen Transporter a toujours été un renouveau visuel, un pont stylistique entre une longue histoire, le présent et l'avenir. C'est précisément ce qui permet à cette série de rester jeune depuis plus de huit décennies et qui en fait la série de Transporter la plus réussie de sa catégorie dans le monde", explique l'homme derrière l'optique du T7.

La forme de la calandre rappelle brièvement le T5 et la clarté iconique du T1, estime Kirzinger. Les phares sont un peu plus bas et plus horizontaux que ceux du Ford Transit, son frère de plate-forme.

En ce qui concerne la partie latérale du fourgon, qui mesure entre 5 050 mm et 5 450 mm de long, le chef du design explique : "Comme sur le T6.1, nous avons tracé une ligne autour de la partie latérale pour la finition supérieure des phares. Elle se prolonge jusqu'à l'arrière. Au-dessus, on voit apparaître une courbure rectiligne prononcée. Elle divise les parties supérieure et inférieure de la carrosserie et rend hommage au T1".

La nouvelle gamme de roues comprend des jantes de 16, 17 et 19 pouces. Sur les photos, ils voient la roue en alliage léger "Indianapolis" de 19 pouces "particulièrement marquante" avec un bord de jante tourné brillant ainsi que six rayons et surfaces intérieures noires.

Comme sur le T6.1 et le Crafter, la trappe à carburant des versions à propulsion diesel et hybride rechargeable est intégrée dans la zone du montant B. La trappe de chargement des modèles à propulsion hybride plug-in et purement électrique se trouve sous le phare droit.

À propos de la propulsion électrique : elle devrait être reprise du Ford E-Transit. Dans ce cas, une batterie de 64 kWh (autonomie : 330 kilomètres) et des moteurs électriques de 100 ou 160 kW seraient à bord.

Galerie: Teaser du VW T7 Transporter (2024)

2 Photos

À l'arrière, le septième Transporter Volkswagen semble plus lisse et plus ordonné que le Transit. Le véhicule utilitaire sera à nouveau disponible avec un hayon et une porte arrière battante. La forme des feux arrière, dotés de points LED sur le côté, doit créer un pont stylistique avec le T5.

Sur le septième Transporter, les formes doivent toujours suivre la fonction. Prenons l'exemple du hayon ou de la porte arrière à deux battants : leur découpe descend loin dans le pare-chocs, ce qui donne un seuil de chargement bas de 575 mm à 638 mm (selon la version).

Le lancement commercial du nouveau Transporter aura lieu, comme nous l'avons mentionné, au premier trimestre 2025, à partir de 36 780 euros nets (en Allemagne).