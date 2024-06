Dans combien de temps aura lieu la présentation de la nouvelle BMW Série 1 ? Aucune date précise n'a encore été communiquée, mais une publication sur la page Instagram de l'entreprise nous apprend que le restylage de la compacte "arrivera bientôt".

Pour l'occasion, la première photo de la nouvelle BMW Série 1 a également été publiée, vue de côté et entourée d'ombre. Il n’y a donc pas de détails particuliers qui ressortent, mais on sait déjà quelque chose.

À quel point va-t-elle changer ?

Habituellement, un restylage signé BMW n'apporte pas de bouleversements esthétiques majeurs et cette Série 1 devrait suivre la tradition, avec des modifications de style mineures à l'avant et sur la calandre.

BMW X2 2024, l'intérieur Nouvelle BMW Serie 1, l'intérieur (de côté)

L'intérieur devrait refléter ce qui a déjà été vu sur le nouveau X2 : un sélecteur de vitesse automatique plus petit, de nouveaux moniteurs pour les instruments numériques et l'infodivertissement et bien plus encore.

Concernant la gamme de motorisations, la Série 1 pourrait encore une fois suivre l'exemple du X2. On devrait donc retrouver le diesel non électrifié de 150 ch, le 163 C mild hybrid, l'essence de 170 ch avec le petit moteur électrifié de 48 ch et la version haut de gamme, M35i, propulsé par le 4 cylindres de 300 ch avec la transmission intégrale. Certains disent que la puissance pourrait même atteindre 320 ch.

Y aura-t-il également une nouvelle BMW 1M ? De nombreux fans en rêvent, compte tenu de la publication du teaser sur le profil Instagram de la division BMWM. Cependant, il s’agit exactement de la même photo que celle affichée sur le profil principal. Il faut dire qu’une concurrente directe des Audi RS3 et Mercedes A45 AMG ravirait les passionnés.