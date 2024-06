Les mondes de l'automobile et du bateau se sont rencontrés à plusieurs reprises, donnant naissance à des véhicules bien particuliers. C'est encore le cas cette fois-ci avec l'Abarth Offshore, un bateau à moteur présenté en première mondiale au Top Marques 2024 à Monaco pour célébrer le 75e anniversaire du Scorpion.

Conçue par le Centro Stile Fiat, l'Abarth and Car Off Shore reprend la forme de l'Abarth 500 et sera produite à seulement 500 exemplaires, dont le prix n'est pas encore connu.

Le hot hatch de l'eau

Caractérisée par une carrosserie d'un vert métallique distinctif qui s'irise au soleil, l'Abarth Offshore est en tout point le pendant aquatique de l'Abarth 500, et pas seulement d'un point de vue esthétique. Coque et flancs mis à part, il s'agit en tout point d'une 500.

En effet, elle est propulsée par un moteur hydrojet externe de 230 ch embarqué, associé à des échappements Riva racing, choisis pour donner un son aussi proche que possible de celui des Abarth de route et de leur inimitable Monza Record.

Abarth Offshore

Même l'habitacle - protégé par un hard top avec capote rabattable - est dans le plus pur style Abarth, avec deux sièges sport en cuir - placés sur un support en acier antichoc - conçus par Besenzoni et des ceintures de sécurité à 4 points d'ancrage. À l'arrière, une échelle en acier est encastrée dans la carrosserie ainsi qu'un double bain de soleil. L'équipement standard comprend un système stéréo Garmin avec 4 haut-parleurs et un subwoofer qui utilise le tableau de bord comme caisse de résonance. La liste des options est riche, tout comme les possibilités de personnalisation esthétique de l'extérieur et de l'habitacle.

N'hésitez pas à nous faire part de vos avis sur ce bateau, qui dirons-nous, est (un peu) particulier.