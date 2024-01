Une nouvelle vidéo est apparue de manière surprenante sur les réseaux sociaux de Ferrari. Dans ce court et mystérieux film d'environ 50 secondes, le héros est manifestement la mer, parcourue par un bateau qui semble ne pas toucher la surface, avec une voix qui annonce un nouveau projet venant de Maranello.

Serait-ce donc l'entrée du Cavallino dans une sorte de compétition nautique ? Essayons d'imaginer quelques réponses possibles.

Objectif : aller vite sur l'eau

Lorsque l'on parle de Ferrari, les termes qui viennent immédiatement à l'esprit sont "vitesse" et "performance". Des caractéristiques qui viennent également à l'esprit lorsqu'on regarde la vidéo énigmatique mise en ligne et qui - toujours à en juger par les images - s'appliquent, quel que soit "l'endroit" où l'on fait de la course.

Dans la succession d'images et de descriptions audio, il est question à un moment donné de feu, rappelant les moteurs qui ont toujours animé toutes les Ferrari produites (en attendant l'arrivée de la voiture électrique, prévue pour 2025). Des pistons et des cylindres apparaissent également. L'hypothétique bateau conçu par Ferrari pourrait-il être équipé d'un moteur et d'une combustion ?

Une idée valable qui pourrait être réalisée en collaboration avec le groupe Ferretti, l'entreprise nautique leader dont 13,2 % sont actuellement détenus par Piero Ferrari, qui détient également 10,39 % des actions ordinaires et 29,83 % des actions spéciales avec droit de vote de Ferrari elle-même, ces dernières lui conférant 15,42 % des droits de vote. Mais certains indices dans la vidéo ouvrent également d'autres hypothèses.

Le teaser du bateau Ferrari

À la fin de la vidéo, en effet, on aperçoit aussi à la surface de la mer l'ombre d'un bateau, suspendu dans les airs grâce à un foil, c'est-à-dire ce bras en fibre de carbone qui permet aux bateaux d'éviter le contact avec l'eau et donc les frottements. Exactement comme sur les monocoques qui participent actuellement à l'Arkea Ultim Challenge.

Une troisième réponse possible, en revanche, serait que l'entreprise sponsorise un bateau pour le tour du monde, peut-être piloté par le multiple champion Giovanni Soldini, dont le partenariat avec Maserati vient de s'achever.

Dans ce cas, le navigateur italien pourrait abandonner la configuration catamaran du Maserati Multi70 au profit d'un monocoque dont le déplacement et les dimensions seraient supérieurs à ceux des bateaux de compétition.

L'AC75 d'Ineos Team UK pour la Coupe de l'America (photo de Geoff McKay)

Un marché important

Le monde du nautisme en général, sans faire de distinction entre moteur ou voile, est plus que jamais un secteur qui connaît une croissance constante dans le domaine sportif. Au cours des trois dernières années, nous avons assisté à la "poussée" de certaines des plus grandes entreprises du monde vers les compétitions, afin d'attirer un nouveau public et d'ouvrir leurs horizons à de nouveaux types d'activités.

Pour comprendre ce que Ferrari prépare réellement dans le domaine maritime, il suffit donc d'attendre quelques jours et de continuer à imaginer le cheval cabré de Maranello en train de filer sur l'océan.

La vidéo complète