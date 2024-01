L'année dernière, le préparateur automobile japonais Liberty Walk a présenté un kit widebody pour la Ferrari F40 au Tokyo Auto Salon. Cette année, la société a présenté une version miniature de l'emblématique supercar italienne en appliquant le look à une Mazda Autozam AZ-1. Le résultat est absolument sublime.

Les images ci-dessous montrent le kit de carrosserie Liberty Walk inspiré de la F40 et une Mazda AZ-1 de série côte à côte, ce qui permet de se rendre compte de l'ampleur des changements.

Le kit modifie le nez de l'AZ-1 avec un bouclier avant et un capot qui ressemblent beaucoup à la F40. Il y a également des déflecteurs sur les coins et un splitter allongé. La page de Liberty Walk pour la mise à jour indique que les doubles phares ronds ne font pas partie du kit.

Les ailes élargies aux deux extrémités renforcent la posture de l'AZ-1, et des bas de caisse costauds les séparent. La Liberty Walk est également dotée de nouveaux panneaux de porte avec la forme embossée d'un conduit NACA pour imiter l'apparence de la F40.

L'arrière est doté d'un grand aileron fixe. Selon la société, le pare-chocs révisé comprend les réflecteurs, mais pas les feux arrière. Un diffuseur avec de longues ailettes est également présent à l'arrière. Liberty Walk ne mentionne pas l'échappement, mais les photos montrent un échappement central à trois sorties comme sur la F40.

Il n'y a pas de détails sur les changements à l'intérieur, mais les sièges sport visibles sur les photos ne sont pas de série. Si vous possédez une AZ-1 et que vous souhaitez la faire ressembler à l'emblématique Ferrari, Liberty Walk demande 22 600 dollars soit 20 600 euros au taux de change actuel pour le kit de carrosserie. De plus, le client doit s'occuper de la peinture et de l'installation des pièces.

Liberty Walk fournit également un jeu de jantes forgées à six branches avec une finition noire. Elles mesurent 16 pouces de diamètre à l'avant et 17 pouces à l'arrière. L'entreprise les facture 14 300 dollars (13 050 euros).

L'AZ-1 était l'une des voitures les plus intéressantes de la catégorie "kei" au Japon. Même sous sa forme brute, elle ressemble à une mini supercar. Les portes papillon ajoutent à l'esthétique sportive. Un moteur trois cylindres turbocompressé de 657 cm3 monté en position centrale développe 63 chevaux, et une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports transmet la puissance aux roues arrière.