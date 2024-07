Des moteurs à hydrogène aux moteurs endothermiques, des piles à combustible aux véhicules électriques. L'approche technologiquement neutre est la pierre angulaire de la stratégie de Bosch.

"Nous intensifions notre offre de produits et de services de haute technologie avec un large choix de solutions connectées afin de saisir, bien que dans un contexte difficile, toutes les opportunités de croissance", a déclaré Renato Lastaria, directeur général du groupe Bosch en Italie, lors de la conférence annuelle sur les données 2024.

L'entreprise s'attend à une nouvelle croissance globale modérée cette année, mais le contexte reste difficile, beaucoup dépendra des tendances économiques mondiales et de la situation géopolitique complexe. "Grâce à la diversification de nos activités, nous sommes en mesure de compenser les faiblesses de certains marchés", a déclaré M. Lastaria.

Les voitures électriques et l'hydrogène en pole position

Dans le domaine de la mobilité, Bosch lancera pas moins de 30 projets de production de véhicules électriques cette année, et dans le domaine en pleine expansion de l'hydrogène, la marque a confirmé les prévisions des entreprises selon lesquelles, d'ici 2030, le chiffre d'affaires de la technologie liée à cette solution pourrait atteindre 5 milliards d'euros.

En outre, Bosch exploite également les opportunités de croissance dans le domaine des technologies de chauffage. Bien que le marché des pompes à chaleur en Europe ait stagné en 2023, le groupe Bosch a pu augmenter son activité de près de 50 %.

Comment s'est déroulée l'année 2023 ?

Bosch a réalisé un chiffre d'affaires de 91,6 milliards d'euros malgré des conditions économiques et de marché défavorables. Avec 5,3 %, la marge opérationnelle EBIT était supérieure d'un point de pourcentage à celle de l'année précédente. Elle était donc plus élevée que prévu, mais toujours inférieure à l'objectif de marge d'au moins 7 % requis à long terme et que Bosch entend atteindre d'ici 2026.

Au premier trimestre 2024, le chiffre d'affaires a diminué de 0,8 % par rapport à l'année précédente, ce qui, hors effets de change, correspond à une augmentation de 2,7 %. Toutefois, l'entreprise s'attend à ce qu'il soit difficile d'améliorer la marge EBIT de l'année précédente.

En 2023, le secteur d'activité Bosch Mobility a enregistré une croissance dans tous les principaux domaines d'activité. Pour la division Mobility Aftermarket, la performance dans le secteur des pièces détachées en Italie a été positive, soutenue par un marché des véhicules d'occasion toujours très fort. Le secteur des technologies industrielles a confirmé la tendance de l'année précédente, tout comme le secteur des biens de consommation.

La division Building Technologies, dont le portefeuille de produits comprend des solutions vidéo, d'intrusion, de détection d'incendie, de gestion et de contrôle d'accès, ainsi que des systèmes audio et de conférence professionnels, a maintenu et consolidé sa position sur le marché dans toutes les lignes de produits. En revanche, le secteur d'activité de l'énergie et de la technologie des bâtiments a connu un ralentissement.