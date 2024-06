Il ne s'agit pas d'un nouveau dérivé de la Bugatti Chiron. Il y a certes une ressemblance frappante avec l'ancienne hypercar à moteur W16, mais vous avez sous les yeux une toute nouvelle machine. La monocoque est nouvelle, tout comme la suspension et le groupe motopropulseur hybride V16. Dites bonjour à la nouvelle génération du vaisseau amiral de Bugatti, la Tourbillon, d'une puissance de 1 800 chevaux.

Les informations précédentes concernant le moteur étaient vraies : il s'agit d'un monstre de 8,3 litres qui tourne à 9 000 tr/min et développe 1 000 chevaux sans aucun turbocompresseur. Cosworth a participé au développement de cette bête à aspiration naturelle, qui ne pèse que 250 kg bien qu'il soit nettement plus gros que le W16 qu'il remplace. Le couple est également de 900 Nm, mais c'est l'autre moitié du groupe motopropulseur de la Tourbillon qui présente le plus d'intérêt.

Il s'agit de l'assistance hybride. L'essieu avant porte deux moteurs électriques, tandis qu'un troisième moteur est placé à l'arrière pour aider à faire tourner les roues arrière. Un pack de batteries de 25 kWh monté en position centrale fournit de l'énergie, ajoutant 800 ch au mélange. La puissance combinée est de 1 800 ch et, à condition que les pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 aient suffisamment d'adhérence, la Tourbillon atteindra 100 km/h en seulement 2,0 secondes.

Mais ce n'est pas une mesure appropriée pour rendre compte des véritables performances de la Bugatti. La vitesse de 200 km/h est atteinte en 5 secondes, et les 300 km/h en à peine 10 secondes. Quant à la vitesse maximale de 380 km/h, elle est pulvérisée en moins de 25 secondes, à moins que vous n'ayez installé la clé spéciale "Speed Key". Lorsqu'elle est activée, la Tourbillon garde son énorme aile arrière baissée pendant que la vitesse grimpe jusqu'à 445 km/h !

La dernière Bugatti ne perd rien au change en devenant hybride, si ce n'est un peu de poids. En effet, malgré la présence d'une batterie et de moteurs électriques, Bugatti affirme que la Tourbillon est plus légère que la Chiron. Elle peut également rouler en ville sans utiliser son superbe moteur V16. En fait, elle peut aller au-delà de la ville avec une autonomie estimée à 60 km. Il n'est pas question de vitesse en mode électrique, et Bugatti n'est pas prêt à parler des temps de charge. Mais elle utilise un système de 800 volts et, ne l'oublions pas, c'est Mate Rimac qui dirige Bugatti, et il s'y connaît en matière de performances électriques.

Les connaisseurs en horlogerie reconnaîtront les tourbillons comme des pièces mécaniques utilisées dans les garde-temps de haute qualité pour augmenter la précision. Bugatti considère son Tourbillon comme une grande œuvre intemporelle de perfection mécanique. C'est ce que l'on constate dès que l'on ouvre les portes dièdres actionnées électriquement et que l'on découvre l'étonnant intérieur analogique. Trois grands cadrans fixés au volant affichent tout, de la vitesse au régime moteur, en passant par la quantité de carburant, la température du moteur et bien d'autres choses encore. Il n'y a pas un seul écran en vue.

Les cadrans ont été conçus et fabriqués par des horlogers de Switch, et ils sont fixés de manière permanente à la colonne de direction, de sorte qu'ils restent immobiles lorsque vous tournez le volant. Dans la console centrale, vous trouverez des rangées de commutateurs en aluminium, des cadrans rotatifs et un seul levier en cristal qui permet de démarrer le V16. Tout cela a pour but de donner au Tourbillon une allure intemporelle, mais un écran numérique est caché en haut de la console centrale. Sur commande, il pivote vers le haut et permet au conducteur d'accéder à Apple CarPlay.

Quant au design, il ne peut être confondu avec celui d'une Bugatti. L'extérieur, qui rappelle celui de la Chiron, est doté d'un diffuseur spécial qui commence juste derrière l'habitacle, pratiquement à l'abri des regards. Les évents situés sous les phares permettent d'acheminer l'air vers les grandes prises d'air latérales. La calandre en fer à cheval alimente les radiateurs en air tout en augmentant la force d'appui. L'aileron arrière actif peut se déployer vers le haut pour servir d'aérofrein. Le tout repose sur une toute nouvelle suspension multibras, 45 % plus légère que l'ossature de la Chiron.

"Le développement de la Bugatti Tourbillon a été guidé à chaque étape par les 115 ans d'histoire de Bugatti et les paroles d'Ettore Bugatti lui-même", a déclaré Mate Rimac, PDG de Bugatti. "Les phrases 'si elle est comparable, elle n'est définitivement plus Bugatti' et 'rien n'est trop beau' m'ont personnellement guidé, ainsi que les équipes de conception et d'ingénierie chargées de créer une nouvelle ère passionnante dans l'histoire de l'hyper sportive Bugatti".

Bien que nous découvrions la voiture aujourd'hui, cette ère ne commencera qu'en 2026, lorsque la première des 250 voitures de série sera livrée. Pour l'heure, la Tourbillon est en phase de test, alors commencez à économiser vos sous pour les quelques personnes qui en ont les moyens. Vous aurez besoin de chaque centime, car le prix de départ de la Tourbillon est de 3,6 millions d'euros.