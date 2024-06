Il y a beaucoup de voitures chinoises qui veulent défier Tesla, avec des qualités plus ou moins adaptées, mais il y a une super berline électrique chinoise qui arrive en Europe et qui semble avoir les bons chiffres pour même rivaliser avec la Model S.

Il s'agit de la Hongqi EH7, la quatre portes à batterie qui sera lancée sur les premiers marchés du Vieux Continent dès cet automne, dans un premier temps en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suède.

Les premières informations font état d'une puissance élevée pour les versions avec un ou deux moteurs (jusqu'à 619 ch), d'une autonomie de 700 km, ainsi que des finitions et équipements de luxe que le groupe FAW réserve à sa marque premium. Faisons plus ample connaissance avec ce Hongqi EH7.

Le style d'une berline électrique moderne

Le style de la Hongqi EH7 confirme les dernières tendances des produits Made in China, avec des lignes aérodynamiques et arrondies, dessinées sous la direction de Giles Taylor (anciennement de Rolls-Royce), qui tentent de dissimuler des mesures aussi importantes que les 4,98 mètres de longueur, les 1,91 mètres de largeur et les 3 mètres d'empattement.

Hongqi EH7, vue de trois quarts avant

À l'intérieur, on retrouve un tableau de bord original et asymétrique avec une instrumentation numérique sur un écran de 6 pouces et un grand écran tactile central "arrondi" de 15,5 pouces piloté par une puce Qualcomm Snapdragon 8155.

Hongqi EH7, le tableau de bord

Le toit panoramique fixe de 2 mètres carrés est particulièrement grand, tandis que l'affichage tête haute, le volant à deux branches avec commandes tactiles comme dans le reste de l'habitacle et l'éclairage d'ambiance configurable en 256 couleurs se distinguent également.

Traction arrière ou intégrale et 3,5 secondes de 0 à 100

La Hongqi EH7 est disponible avec un moteur à propulsion arrière ou avec deux moteurs à transmission intégrale, avec des puissances allant d'un minimum de 344 ch pour la propulsion arrière à un maximum de 619 ch pour la transmission intégrale (275 ch à l'avant et 344 ch à l'arrière).

Hongqi EH7, vue arrière de trois quarts

Il existe deux tailles de batterie pour l'Europe, 85 kWh et 111 kWh, cette dernière combinée à la traction arrière à moteur unique offrant une autonomie revendiquée de 700 km. La variante à deux moteurs de la Hongqi EH7, avec ses 619 chevaux, promet une accélération de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes seulement, tandis que la propulsion arrière prend 5,8 secondes.

La puissance de charge maximale est de 250 kW et permet un changement de batterie de 10 % à 80 % en 25 minutes dans des conditions optimales.

Les prix

Les prix européens de la Hongqi EH7 n'ont pas encore été annoncés, mais ils seront officialisés lors de la phase de lancement, qui est prévue pour l'automne 2024, avec les premières livraisons fin 2024.