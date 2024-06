Pimp My Ride a fait découvrir les voitures aux enfants et aux adolescents qui ne regardaient pas religieusement les programmes du dimanche matin. L'émission a été une brève parenthèse dans l'engouement pour la télé-réalité au milieu des années 2000, avec six saisons réparties sur trois ans sur MTV, avant de s'achever en 2007.

Elle prenait les voitures des candidats et y ajoutait des modifications farfelues qui n'avaient souvent rien à faire dans une automobile, et elle est de retour, en quelque sorte, sur Netflix avec un nouveau nom.

Resurrected Rides sera diffusée en huit épisodes sur le service de streaming le 24 juillet. Le comédien et acteur Chris Redd, connu pour son rôle dans le Saturday Night Live, animera l'émission avec une équipe de "mécaniciens de haut niveau" qui transformeront des véhicules de tous les jours en voitures branchées. L'émission canalisera "l'esprit et les connaissances" de l'émission originale, selon le producteur exécutif Rick Hurvitz, qui a également produit Pimp My Ride il y a 20 ans.

Ari Shoeft, un autre producteur exécutif qui a déjà travaillé avec Hurvitz sur l'émission originale, a déclaré que la nouvelle itération est "une émission d'aspiration et de réalisation des souhaits". Verrons-nous des fontaines de chocolat, des tables de billard, des centrifugeuses, des terrariums, des jacuzzis et des machines de tomodensitométrie dans une nouvelle génération de véhicules ? Xzibit présentait l'émission originale, dont les travaux de restauration et de modification étaient effectués par West Coast Customs, qui a ensuite été remplacé par Galpin Auto Sports dans la saison 5.

Il faudra attendre la bande-annonce pour voir si la nouvelle émission est aussi délirante que l'originale. Pimp My Ride a pris des voitures de mauvaise qualité et y a ajouté des systèmes de son, des téléviseurs et d'autres équipements inutiles pour montrer ce qu'il était possible de faire, mais ce n'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. Espérons que cette émission sera un peu plus terre à terre, mais Netflix la qualifie d'"humoristique", alors nous verrons bien.