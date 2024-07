Les petites voitures électriques sont de plus en plus nombreuses. Après des années de lancement de grands modèles - dont les prix ne sont pas à la portée de toutes les bourses - les voitures électriques commencent à prendre le pas sur les citadines. Des voitures nées pour la ville, mais aussi capables de franchir les limites de la ville avec une autonomie qui n'est pas pour les longs trajets, mais suffisante pour profiter des week-ends.

C'est le cas de la Fiat Grande Panda, l'une des nouveautés les plus attendues de 2024, présentée le 11 juillet dernier et prête à arriver chez les concessionnaires d'ici la fin de l'année. Tout comme le Hyundai Inster, un crossover de moins de 4 mètres de long, lui aussi fraîchement présenté. En attendant de les tester sur la route, les voici en vedette dans un défi à roues fixes.

L'extérieur

S'accommoder de dimensions réduites implique de créer des carrosseries aux formes régulières qui ne sacrifient pas l'habitabilité. Des missions accomplies avec succès par les deux concurrentes.

La Fiat Grande Panda a des lignes carrées, qui rappellent la Fiat Panda de Giorgetto Giugiaro, un toit parallèle au sol et une lunette arrière presque verticale. De nombreux éléments, surtout l'habillage, l'inscrivent dans le segment des crossovers urbains, avec des protections en plastique sur les profilés et les barres de toit. Le design général est résolument percutant et n'a rien d'anormal : la calandre fermée aux motifs carrés faisant écho aux feux diurnes, lui donne du caractère, et les lettres et logos Fiat et Panda disséminés ici et là sont une façon de l'" accrocher " au passé.

Fiat Grande Panda Hyundai Inster

Même la Hyundai Inster ne "joue" pas avec des lignes particulièrement complexes, préférant - comme la Grande Panda - jouer sur la face avant, elle aussi caractérisée par des feux pixelisés beaucoup plus fins que ceux de la concurrente, avec des phares circulaires d'un diamètre généreux en dessous. On retrouve à nouveau des éléments crossover, notamment des protections en plastique, des plaques de protection et des barres de toit.

Modèle Longueur Hauteur Largeur Empattement Fiat Grande Panda 3,99 mètres 1,57 mètre 1,76 mètre n.d. Hyundai Inster 3,82 mètres 1,57 mètre 1,61 mètre 2,58 mètres

Intérieur

La Fiat Grande Panda a plus d'une décennie de tradition à respecter et les références à la Panda originale sont nombreuses. Non pas pour le design minimal - mais pas dépouillé - de l'intérieur, mais pour des éléments tels que l'habitacle avant, typique de la Panda des années 1980. Le plastique dur domine sans conteste - pour des raisons de prix - mais les assemblages semblent bien réalisés. La petite taille et le prix bas - nous y reviendrons plus tard - ne signifient pas de sacrifices en termes de technologie. L'instrumentation numérique est de 10 pouces tandis que l'infotainment s'affiche sur un écran de 10,25 pouces. Les plaques à induction pour recharger les smartphones, la climatisation automatique et les différentes prises USB ne manquent pas.

En termes d'espace, les presque 4 mètres sont bien utilisés, avec suffisamment de centimètres pour les personnes assises à l'arrière et 361 litres de coffre.

Fiat Grande Panda, l'intérieur

Même la Hyundai Inster ne se prive pas de "grosses" technologies à l'intérieur, avec deux écrans de 10,25 pouces chacun pour l'instrumentation et l'infodivertissement et divers boutons physiques pour gérer la climatisation et d'autres fonctions. L'agencement classique s'accompagne, là encore, de plastiques durs qui donnent une bonne sensation au toucher. Les prises USB et 12 volts ne manquent pas à l'appel.

Pour l'instant, la Hyundai Inster est homologuée pour quatre passagers qui, grâce à la banquette arrière coulissante, peuvent profiter de beaucoup d'espace ou laisser la capacité du coffre passer de 238 à 351 litres.

Hyundai Inster, l'intérieur

Modèle Instrumentation numérique Moniteur central Coffre à bagages Fiat Grande Panda 10" 10,25" 361/n.d. Hyundai Inster 10,25" 10,25" 238/1.059 litres

Moteurs

Si, au niveau du design et de l'intérieur, Fiat Grande Panda et Hyundai Inster sont pratiquement superposables, en ce qui concerne les moteurs, la situation change radicalement.

En effet, la Grande Panda sera disponible soit avec un groupe motopropulseur 100 % électrique de 113 ch et des batteries de 44 kWh, soit avec le 1.2 mild hybrid de 100 ch et une transmission automatique. Ceci grâce à la plateforme multi-énergie Smart Car. En revanche, il n'y aura pas de version purement thermique. L'autonomie déclarée de la Fiat Grande Panda électrique est de 320 km, avec une recharge en courant continu d'une puissance maximale de 100 kW.

Fiat Grande Panda Hyundai Inster

La Hyundai Inster, quant à elle, s'appuie uniquement sur des moteurs électriques. Il y en aura deux sur la liste : 97 ou 115 ch avec des batteries de 42 et 49 kWh respectivement et une autonomie d'environ 300 et 350 km. Pas de moteur à combustion interne, même électrifié. Il faut dire qu'en utilisant une version modifiée de la plateforme de la Casper, la petite coréenne pourrait à l'avenir être équipée du 1.0 turbo essence. Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu.

Modèle hybride léger électrique Fiat Grande Panda 1.2 100 CV 113 CV 44 kWh Hyundai Inster n.d. 92 CV 42 kWH

115 CV 49 kWh

Les prix

Le chapitre le plus important : combien coûtent les deux petites électriques ?

Les prix de la Fiat Grande Panda n'ont pas encore été officialisés, mais lors de la conférence de presse de présentation, on a parlé de moins de 19.000 euros pour la version hybride et de 24.900 pour l'électrique. Comme beaucoup de concurrents, le prix d'attaque reste donc en dessous du seuil psychologique de 25.000 euros.

Exactement comme la Hyundai Inster : la petite voiture coréenne vise un prix d'attaque inférieur à 25.000 euros pour la version avec des batteries de 42 kWh.