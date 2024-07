Pour mémoire, il ne s'agit pas des pires dégâts que nous ayons vus sur une vidéo de démontage de moteur de I Do Cars. Mais nous n'avons jamais vu un trou dans un cylindre causé uniquement par la chaleur. Quelle température doit-il faire pour brûler l'alésage d'un cylindre ?

Nous pouvons vous dire que c'est plus chaud que le point de fusion de l'aluminium. Trois des six pistons en aluminium de ce moteur étaient suffisamment chauds pour fondre au moins un peu, mais l'un d'entre eux était bien pire que les autres. On ne peut se rendre compte de la destruction du moteur qu'une fois qu'il a été dégagé du bloc, ce qui n'a pas été facile, car le moteur était complètement bloqué. Les pistons étaient coincés dans les cylindres et un roulement principal était pratiquement soudé au vilebrequin.

Que s'est-il passé ? Quelque chose a fait que les cylindres intérieurs sont devenus extrêmement chauds. Dans ce cas précis, la chaleur a été suffisante pour percer un trou dans l'alésage du cylindre. Des morceaux d'aluminium solide et fondu ont atteint le fond du cylindre, obstruant partiellement un passage d'huile, ce qui a provoqué la fusion du roulement principal susmentionné avec le vilebrequin. Et cela s'est produit sur un moteur d'un Chevrolet Silverado 1500 de 2020 n'ayant que 72 400 kilomètres au compteur.

Voilà ce qui s'est passé, mais comment cela a-t-il commencé ? Un problème de carburant est la source probable, mais ce n'est pas aussi simple que cela. Apparemment, le moteur n'a pas été remplacé dans le cadre de la garantie Chevrolet de cinq ans/96 000 km sur le groupe motopropulseur. Cette information n'est pas confirmée, mais les éléments présentés dans la vidéo pointent fortement dans cette direction. Si c'est vrai, cela suggère qu'une erreur de la part de son propriétaire est à l'origine de la destruction du Duramax.

Le moteur était-il préparé par un fournisseur de pièces détachées ? C'est possible, mais la vidéo laisse entendre que de l'essence a été versée accidentellement dans le réservoir du pick-up. Une telle erreur pourrait provoquer une chaleur intense et expliquerait pourquoi elle ne serait pas couverte par la garantie. Mais sans confirmation de l'ancien propriétaire du moteur, cela reste une théorie.

Quoi qu'il en soit, soyez attentif à la pompe. Une confusion entre l'essence et le diesel peut s'avérer une erreur très coûteuse.