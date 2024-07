Les moteurs à combustion seront probablement encore présents pendant de nombreuses années. Des constructeurs automobiles comme Toyota ont annoncé de nouveaux investissements dans les groupes motopropulseurs à essence, tandis que des entreprises innovantes comme Avadi les redessinent radicalement en vue d'un avenir plus durable. Le nouveau prototype de moteur d'Avadi réimagine le moteur rotatif, en remplaçant le rotor par un piston rotatif.

Le moteur à quatre temps de 0,25 litre comporte deux bielles indépendantes et auto-équilibrées qui fixent le piston rotatif unique à une paire de pignons. Ils fonctionnent en quelque sorte comme des ciseaux pour faciliter la rotation. Les pignons reposent sur une couronne fixe dans le carter, ce qui permet d'obtenir un moteur plus léger et plus puissant, avec moins de la moitié du nombre de pièces mobiles d'un moteur traditionnel.

L'entreprise estime que son nouveau moteur pourrait être utilisé dans plusieurs applications, notamment dans les voitures particulières, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'il permette d'économiser de la puissance de combustion. Avadi imagine que le moteur, dont la cylindrée est modulable, pourrait servir de générateur d'énergie embarqué pour les véhicules électriques. Il mesure 30 cm de long, 25 cm de haut et 20 cm de large, pèse 10,7 kg et produit 15,8 chevaux et 29 Nm de couple. Cela ne suffira peut-être pas à réalimenter une batterie de grande taille, mais c'est un début.

Avec le ralentissement des ventes de VE, les constructeurs automobiles lancent de nouveaux hybrides qui utilisent des générateurs embarqués, comme le Mazda MX-30 et le nouveau Ram 1500 Ramcharger. Mazda utilise un moteur rotatif de 0,83 litre qui développe 74 chevaux pour recharger la batterie du crossover. Ram est allé un peu plus loin dans le domaine de la puissance, en installant un moteur V6 de 3,6 litres développant 174 chevaux dans son pick-up hybride, mais ces deux modèles prouvent que les constructeurs automobiles jouent avec les configurations des groupes motopropulseurs.

Le moteur n'est pour l'instant qu'un prototype, mais Avadi indique sur son site qu'il prévoit "la possibilité de livrer des moteurs à des clients dans un avenir proche". Même si nous ne le voyons jamais dans une voiture de tourisme, il pourrait alimenter des motos, des VTT, des drones, des tondeuses à gazon, de nombreux véhicules de loisirs, et bien plus encore.