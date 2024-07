Fin mai, Toyota a annoncé une toute nouvelle famille de moteurs à essence quatre cylindres de 1,5 et 2,0 litres. Ces moteurs seront plus compacts et plus légers, tout en offrant une puissance accrue et une meilleure économie de carburant. Le plus petit des deux sera disponible en version atmosphérique et turbocompressée, tandis que l'autre sera conçu pour l'induction forcée. Une nouvelle vidéo nous permet d'entendre ce sur quoi Toyota travaille.

Publiée sur la chaîne YouTube officielle du magazine Toyota Times, une vidéo intéressante montre un prototype dépouillé. Bien qu'il s'agisse d'une voiture "secrète" et qu'elle ait été intentionnellement floutée, son habitacle spartiate nous indique qu'il s'agit d'une Lexus IS. Tournée au Japon sur le Fuji Speedway, la vidéo nous permet d'entendre pour la première fois le nouveau moteur à quatre cylindres de Toyota. Nous sommes agréablement surpris de constater que le son est excellent, à tel point qu'il conviendrait parfaitement à une voiture de sport. Le test commence à partir de 21'50.

Le moteur est encore en cours de développement et Toyota ne précise pas si le prototype était équipé du 1.5 ou du 2.0. Au volant, sur le siège baquet rouge de Bride, se trouve Takashi Uehara, l'homme en charge du développement du moteur. On le voit changer de vitesse à l'aide des palettes situées derrière le volant. Espérons que les voitures de série ultérieures seront dotées d'une option de changement de vitesse par levier. Le journaliste du Toyota Times, Yuta Tomikawa, est assis à ses côtés.

Comme le moteur est en cours d'élaboration, il y a beaucoup de matériel de mesure à l'endroit où se trouvent normalement les sièges arrière de l'IS. Curieusement, Toyota a flouté la console centrale afin de ne pas révéler ce que l'on peut supposer être quelque chose d'intéressant. À en juger par la bande sonore, il semble s'agir d'un moteur qui a le vent en poupe. Uehara précise que, grâce à sa taille réduite, le moteur à essence est monté plus en arrière, ce qui abaisse le centre de gravité et réduit les vibrations ressenties dans l'habitacle.

Le responsable des moteurs chez Toyota va même jusqu'à dire qu'il s'agira d'un "moteur totalement nouveau". Il nous taquine en mentionnant que la version montée dans la Lexus IS est développée spécifiquement pour les "amateurs de voitures qui attendent un petit quelque chose en plus". On peut donc en déduire qu'il équipera un jour une voiture performante. Il est encore trop tôt pour savoir s'il équipera la prochaine génération de GR86, mais cela ne nous étonnerait pas.

Nouveau moteur Toyota 1,5 litre

Nous vous rappelons que le moteur atmosphérique de 1,5 litre est en cours de développement pour remplacer le trois cylindres actuel que l'on trouve dans un grand nombre de modèles. Il sera 10 % plus petit en volume, en hauteur et en poids afin de "révolutionner l'emballage des véhicules". Lorsque le moteur a été annoncé, Toyota l'a installé dans une Prius de la génération actuelle pour mettre en évidence la différence de hauteur. Cela donne aux concepteurs la liberté d'abaisser le capot et de créer des sections avant semblables à celles d'un véhicule électrique pour améliorer l'aérodynamisme et obtenir une plus grande efficacité. Pour les berlines, l'entreprise prévoit une économie de carburant de 12 %.

Le moteur turbocompressé de 1,5 litre sera 20 % plus petit en volume que le moteur NA de 2,5 litres actuellement utilisé. En outre, Toyota vise à abaisser la hauteur du moteur de 15 % et à augmenter son efficacité de 30 %. Cette dernière partie semble trop ambitieuse pour être honnête.

Nouveau moteur Toyota 2.0 litres

Quant au nouveau moteur turbo de 2,0 litres, il sera 10 % plus petit et plus léger que le moteur actuel de 2,4 litres. Dans le même temps, Toyota annonce une puissance accrue et une économie de carburant de 30 %. À l'instar des moteurs 1,5 litre, le 2.0 est développé dans l'optique de l'électrification.

On ne sait pas encore quand ces moteurs seront installés dans les voitures de série. Le développement n'étant pas terminé, il semble peu probable qu'ils soient prêts pour un véhicule dont la sortie est prévue en 2025. Un rapport du Financial Times affirme que les premières voitures équipées de ces nouveaux moteurs devraient sortir fin 2026.