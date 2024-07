Renouvelée, oui, mais pas révolutionnée. La Cupra Formentor a récemment été mise à jour avec un restylage substantiel, qui a revu sa silhouette et son intérieur, ainsi que certains de ses moteurs.

En quoi le SUV espagnol a-t-il changé à bord ? Découvrons les principaux changements.

Cupra Formentor, le tableau de bord

Le tableau de bord de la Formentor conserve une reconnaissance importante, même dans le cadre du restylage. Les formes acérées caractérisent toujours le SUV Cupra, qui se distingue par ses deux grands écrans pour le combiné d'instruments et le système d'infodivertissement.

Restylage de la Cupra Formentor, le volant

Les quelques commandes physiques donnent une impression de minimalisme, tandis que le choix des matériaux reste soigné.

Cupra Formentor, la connectivité

L'écran d'infodivertissement passe de 12' à 12,9'. Outre la diagonale plus grande, ce qui change par rapport au modèle pré-stylisé, c'est la convivialité et l'interface. En effet, les commandes tactiles pour la climatisation et le volume de la radio, situées sous l'écran central, sont désormais rétroéclairées, tandis que le graphisme de l'infodivertissement a été entièrement mis à jour.

Cupra Formentor, qualité et matériaux

L'intérieur de la Cupra ne manque pas d'allure, avec des matériaux souples pour la partie supérieure du tableau de bord et les panneaux de porte, dans lesquels les surpiqûres contrastantes de couleur cuivre se distinguent également. Il en va de même pour le volant, dont le rembourrage est plus épais à la position 9 h 15.

Cupra Formentor 2024, panneaux de porte et haut-parleurs Sennheiser

Pour le reste, on retrouve également des garnitures en noir piano et en aluminium brossé, ainsi que de nombreuses références cuivrées dans l'habitacle. Les seules parties rugueuses se trouvent dans la partie inférieure des portes et dans le tunnel central.

Cupra Formentor, l'espace

Malgré sa forme sportive de coupé, l'espace ne manque pas à bord du Formentor. À l'avant, il y a de la place pour le conducteur et le passager, les sièges CupBucket des versions sportives contenant bien les hanches et étant réglables électriquement.

Cupra Formentor 2024, le détail des sièges

À l'arrière, le toit incliné ne nuit pas à l'habitabilité, trois passagers pouvant s'asseoir confortablement, même si le tunnel central réduit un peu l'espace pour les jambes au milieu.

Pas au sommet de la catégorie, mais un bon volume de coffre, allant d'un minimum de 420 litres à 1.500 litres en rabattant les sièges arrière. La banquette est d'ailleurs dotée d'une trappe au milieu pour permettre le passage d'objets longs comme des skis.