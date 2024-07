Un V8 5,5 de 1 187 ch. Telle est la carte d'identité de la nouvelle Chevrolet Corvette ZR1 (également disponible en version décapotable), la voiture de série américaine la plus puissante jamais construite. Un huit cylindres biturbo capable de « hurler » jusqu'à 8 000 tr/min et de sprinter jusqu'à 346 km/h.

Une transformation complète de la Corvette de base, au point de mettre en difficulté la plupart de ses concurrentes européennes.

Les secrets d'un V8 qui bat tous les records

Les 1 123 Nm transmis aux seules roues arrière par la boîte automatique à double embrayage à 8 rapports permettent à la ZR1 d'arrêter le chronomètre du quart de mille en moins de 10 secondes.

Il s'agit d'une amélioration considérable par rapport aux 680 ch de la Z06, qui est équipée du même groupe motopropulseur. Ce dernier a été entièrement revu, des pistons forgés à un nouvel arbre d'entraînement, en passant par un taux de compression plus faible.

Chevrolet Chevrolet Corvette ZR1 (2025)

Un dettaglio sulla parte laterale della Corvette ZR1 L'affilato frontale della ZR1

Les turbines sont fabriquées dans un alliage spécial appelé « MAR », qui, selon Chevrolet, est plus performant que les turbines en Inconel, l'alliage également utilisé dans les Formule 1.

La suspension a été adaptée à ce nouveau modèle, tandis que l'ensemble aérodynamique ZTK est capable de générer jusqu'à 544 kg de force portante à haute vitesse.

Le nouveau costume

Les modifications apportées à la mécanique n'ont pas beaucoup changé le poids, la Chevrolet affichant 1 665 kg (1 705 kg pour la version cabriolet), soit moins qu'une BMW M2 et un meilleur rapport poids/puissance qu'une Bugatti Veyron.

Chevrolet a également intégré un nouveau système de freinage haute performance, avec des disques en carbone-céramique de 400 mm à l'avant et de 390 mm à l'arrière.

Il 5.5 V8 da 1.079 CV della ZR1

La ZR1 se distingue également par un certain nombre de nouveautés au niveau du style et de l'intérieur. La Corvette la plus puissante de l'histoire est dotée d'un capot arrière spécifique, qui reprend celui de la génération C2. Viennent ensuite le toit en fibre de carbone, les nouveaux modèles de jantes en alliage (en quatre couleurs, dont Edge Blue) également en fibre de carbone et les omniprésents badges « ZR1 » disséminés dans l'habitacle.

Lors du lancement prévu en 2025 en Amérique du Nord, de plus amples informations seront disponibles sur les options de personnalisation et, surtout, sur les prix. Ce dernier pourrait avoisiner les 150 000 dollars (environ 140 000 euros), tandis que pour l'obtenir en France, il faudra très probablement faire appel à des sociétés d'importation parallèle, en se préparant toutefois à payer un lourd supplément en raison des droits de douane, de la TVA et des frais de transport et d'immatriculation.