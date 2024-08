La Chevrolet Corvette ZR1 2025 est arrivée, et elle est dingue. Regardez de près la vitre arrière et vous verrez la personne qui en est en grande partie responsable : Tadge Juechter, ingénieur en chef de la Corvette. Il prend sa retraite après 47 ans passés chez General Motors et, pour honorer sa contribution au développement de la Corvette, la ZR1 arbore un petit badge Tadge sur la vitre.

Vous le trouverez sur la lunette arrière de la ZR1, dans le coin supérieur gauche. Il s'agit d'un petit graphique représentant sa tête, tout comme les Corvette C8 précédentes l'ont fait avec Zora Arkus-Duntov. Juechter ne sera pas uniquement présent sur la ZR1. Il figurera sur le pare-brise et le panneau de renforcement du tunnel de toutes les Corvette à partir de l'année modèle 2025.

"Tadge a amélioré nos véhicules et notre entreprise chaque jour où il est venu travailler, pendant près de cinq décennies, et sa carrière a atteint son paroxysme avec la Corvette la plus rapide et la plus puissante de toutes", a déclaré Mark Reuss, président de GM, dans un communiqué. "La ZR1, et toutes les Corvettes qui suivront, porteront ce symbole commémorant ses immenses contributions et célébrant son héritage pour toujours."

La lunette arrière de la ZR1 est spéciale, car elle marque le retour de la lunette arrière en deux parties. Proposée uniquement en 1963, la lunette arrière divisée classique est réservée aux voitures les plus convoitées. Mais la vitre de la ZR1 n'est pas seulement un rappel de l'ère C2. Avec deux turbocompresseurs et 1 064 chevaux sous la vitre, des renforts et des aérations supplémentaires étaient nécessaires pour gérer la puissance et la chaleur. Il est donc tout à fait approprié que le visage de Juechter fasse son apparition sur la lunette arrière de la ZR1. C'est à la fois une référence au passé de la Corvette et un élément clé conçu pour faire de la ZR1 la machine folle qu'elle est.

Chevrolet

De quelle folie parlons-nous ? Le V8 LT7 tourne à 8 000 tr/min et il est plus puissant que le moteur dérivé de la F1 de la Mercedes-AMG One. Le rapport poids/puissance de la ZR1 est meilleur que celui de la Bugatti Veyron. Malgré cela, ce n'est probablement pas la 'Vette la plus folle de l'ère C8. La rumeur de la Corvette Zora reprendra probablement le V8 déjà ample de la ZR1 et y ajoutera le système hybride de l'E-Ray.

Cet hommage est un véritable chant du cygne pour les 47 ans de carrière de Tadge. Nous lui souhaitons une bonne retraite, même si nous pensons que ce n'est pas la dernière fois que son expertise sera mise au service d'une Corvette.