BMW a présenté les chiffres de son bilan pour le premier semestre 2024. Le résultat consolidé avant impôts s'est élevé à environ 3,9 milliards d'euros, ce qui correspond à une marge EBIT du groupe de 10,5%. Au premier semestre, les ventes mondiales de BMW Group se sont maintenues au niveau de l'année précédente.

La marque BMW a connu une croissance mondiale de 2,3%, ou de 6,2% si nous excluons le marché chinois. Les moteurs de la croissance mondiale sont les véhicules tout électriques et les modèles du segment haut de gamme, qui ont tous deux connu une croissance à deux chiffres.

Galerie: BMW X3 20 xDrive (2024)

Jusqu'ici, tout va bien. Mais le patron de BMW, Oliver Zipse, a également profité de la présentation des chiffres pour faire quelques remarques à l'UE.

"J'ai souvent souligné que suivre un battage médiatique sans réfléchir n'est pas une stratégie. De plus, l'émotion et la nervosité ne sont et n'ont jamais été de bons conseillers."

"La contribution la plus efficace à la protection du climat est celle que nous apportons dès aujourd'hui. Autrement dit, chaque tonne de CO2 que nous économisons aujourd'hui et pas seulement à l'avenir. Pour cela, il faut également exiger et promouvoir l'utilisation de carburants à faible émission de CO2 comme les e-carburants, l'E25 ou le HVO100, et ce le plus rapidement possible et à grande échelle."