La Civic 2025 a perdu son moteur turbo 1,5 litre sur toutes ses versions, à l'exception de la berline Si aux États-Unis. Mais la gamme est sensiblement différente au Japon, où le groupe motopropulseur est toujours disponible sur la berline à hayon. Mieux encore, il existe désormais une Civic RS plus excitante, dotée d'un levier de vitesses et de plusieurs améliorations mécaniques.

Outre la troisième pédale, la Civic RS bénéficie d'une fonction de correspondance des régimes et d'un volant d'inertie plus léger. Honda annonce une amélioration significative de la réponse du moteur pour une conduite plus engageante. Par ailleurs, la Civic RS est équipée de freins avant plus grands et d'une barre de torsion de direction plus rigide pour une meilleure tenue de route. La Civic RS s'abaisse de 0,2 pouce après que les ingénieurs aient rigidifié la suspension.

Honda a opté pour de nouveaux amortisseurs et de nouvelles bagues pour la Civic RS 2025 vendue exclusivement au Japon. Les jantes noires de 18 pouces, le badge RS rouge et le pare-chocs avant modernisé complètent les changements extérieurs. Les touches de chrome ont disparu au profit d'un habillage noir.

À l'intérieur, on retrouve des surpiqûres rouges et un pommeau de levier de vitesse en aluminium gainé de cuir. Pour adoucir le tout, Honda offre des modes de conduite Sport et Individual supplémentaires.

Certains d'entre vous se souviendront que Honda Japon avait présenté la Civic RS en avant-première au début de l'année, en montrant un prototype au Salon de Tokyo. À l'époque, beaucoup pensaient qu'elle était équipée de la version la plus puissante du moteur turbo 1,5 litre de la Si, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Sur certains marchés, une Civic RS est commercialisée depuis des années, mais sans les améliorations mécaniques que nous avons mentionnées.

La Civic JDM équipée du moteur turbo 1,5 litre développe 180 chevaux et 240 Nm, ce qui la rend moins puissante que la berline Si que nous avons ici avec 20 chevaux et 20 Nm supplémentaires. En outre, elle est également plus faible que la nouvelle Civic hybride pour 2025 avec ses 200 ch et 314 Nm. Cela ne fait pas de cette RS un fruit défendu pour autant. Comme on dit, la variété est le sel de la vie.