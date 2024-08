Ce qui n'était qu'une rumeur en début de semaine est désormais officiel. L'alliance Honda-Nissan annoncée en mars s'élargit à un autre constructeur automobile japonais, Mitsubishi. Les trois ont signé un protocole d'accord pour discuter de la meilleure façon de travailler conjointement sur les véhicules électriques et les logiciels. Takao Kato, président-directeur général de Mitsubishi Motors :

"Les discussions entre Nissan et Honda sur un éventuel partenariat ont progressé et nous avons décidé de participer à ce cadre. La collaboration avec des partenaires est essentielle dans l'industrie automobile d'aujourd'hui, qui change rapidement en raison d'innovations technologiques telles que l'électrification et l'intelligence. Nous pensons pouvoir découvrir de nouvelles possibilités dans divers domaines grâce à la collaboration entre les trois entreprises."

Dans le même ordre d'idées, Nissan et Honda ont publié un communiqué de presse distinct sur l'accord qu'ils ont conclu pour canaliser leurs efforts en vue de développer des véhicules définis par logiciel (SDV). Les deux entreprises mettront en commun leurs ressources financières dans le domaine des logiciels afin d'améliorer la technologie de conduite autonome, la connectivité et l'intelligence artificielle. La coopération portera également sur le développement conjoint de nouvelles batteries et d'essieux à entraînement électrique en partageant des moteurs et des onduleurs.

Il est intéressant de noter que Nissan et Honda ont également convenu de partager des modèles et de compléter leurs gammes respectives, tant pour les voitures à combustion que pour les VE. Étant donné que Mitsubishi vient de signer le protocole d'accord, il est prématuré de dire s'il sera lui aussi inclus dans cette stratégie officiellement baptisée "complémentation mutuelle des véhicules". Il convient de noter que Nissan détient une participation de 34 % dans Mitsubishi.

L'alliance élargie est logique compte tenu de l'essor rapide des VE en Chine. Au lieu de travailler chacune de leur côté - une entreprise longue et coûteuse -, les trois entreprises unissent leurs forces pour accélérer le développement et réaliser des économies d'échelle. Honda, Nissan et Mitsubishi doivent faire face à une concurrence de plus en plus rude, car les voitures électriques chinoises sont nettement moins chères et plus diversifiées.

Ce partenariat élargi débouchera-t-il sur quelque chose d'intéressant ? Cela ne semble pas être le cas, du moins pour l'instant. Il n'est malheureusement pas question d'une voiture de sport qui reproduirait le succès que Toyota et Subaru ont connu avec les GR86/BRZ. La cruelle réalité est qu'il y a plus d'argent à gagner avec les voitures grand public, en particulier les crossovers et les SUV.

Ce n'est pas la première grande alliance entre constructeurs japonais annoncée cette année. Il y a quelques mois, Toyota, Mazda et Subaru ont tenu une conférence commune pour exprimer leur engagement à long terme en faveur des moteurs à combustion. Ces trois constructeurs ont pour objectif de prolonger la durée de vie des moteurs à combustion interne grâce à l'hybridation et aux carburants neutres en carbone. Toyota travaille sur plusieurs moteurs à quatre cylindres en ligne, tandis que Mazda continuera à améliorer le moteur rotatif pour les véhicules électriques à prolongateur d'autonomie. Subaru fait en sorte que son moteur boxer à cylindres opposés horizontalement soit plus propre.