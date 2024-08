Dites bonjour à Figure 02 ! Cela pourrait être un nom bizarre pour une personne dans une combinaison métallique... mais ce n'est pas un humain. Il s'agit d'un robot humanoïde développé par une société californienne appelée Figure. BMW l'a récemment testé dans l'usine d'assemblage de Spartanburg, où il a effectué des travaux de sous-assemblage sur des composants de voitures.

Le constructeur automobile évalue le robot en vue d'une utilisation potentielle dans la fabrication. Selon Figure, il s'agit du robot humanoïde le plus avancé actuellement disponible à l'achat et à l'utilisation. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'une création unique comme les divers prototypes que nous avons vus de Boston Dynamics. Et si BMW aime ce qu'il voit, il se pourrait que d'autres robots travaillent un jour aux côtés des humains pour construire votre X5.

Mais cela n'est pas pour tout de suite. Bien que BMW affirme que son récent test de Figure 02 a été couronné de succès, il s'agit encore d'un projet en phase de développement et d'étude. Le constructeur automobile souligne qu'il n'y a pas de robots Figure actuellement à l'usine de Spartanburg, et qu'il n'y a pas non plus de calendrier pour les intégrer.

"Les développements dans le domaine de la robotique sont très prometteurs. Grâce à une première opération d'essai, nous sommes en train de déterminer les applications possibles des robots humanoïdes dans la production. Nous voulons accompagner cette technologie du développement à l'industrialisation" - Milan Nedeljkovic, membre du conseil d'administration pour la production chez BMW.

BMW BMW

Lors de sa récente évaluation, Figure 02 a été chargé d'insérer des pièces de tôle spécifiques dans des montages. En plus de surveiller le travail, BMW a également noté comment le robot interagissait avec son environnement. Le travail était dextre et visait à démontrer la capacité du robot à être à la fois précis et délicat. Nous supposons qu'il a réussi avec brio puisque BMW a qualifié l'essai de succès. Plus important encore, il n'a pas été signalé que sa plaque frontale était devenue rouge et qu'il s'était mis à jouer les "Cylons" dans l'usine.

Grâce aux données recueillies, le constructeur automobile collabore désormais avec Figure en vue de poursuivre le développement et les essais. Les deux entreprises considèrent que Figure 02 peut remplir des fonctions qui seraient "ergonomiques et fatigantes" pour les humains, et qu'il est possible que son utilisation se généralise dans le cadre de la vision de la production future de BMW, l'iFactory.