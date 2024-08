C'est le reproche que l'on entend depuis quelque temps à propos du Cybertruck de Tesla. Une voiture qui semble avoir été façonnée à l'aide d'une équerre. Pourtant, l'idée de lignes droites et de formes anguleuses n'est pas si nouvelle. Dès 1982, Volvo présente la série 760, dont le surnom devient rapidement "Swedish Brick" ("brique suédoise").

La berline et le break doivent également transmettre visuellement la solidité des modèles suédois. En 1984, il y a donc 40 ans, la Volvo 740 complète la gamme de la série 700 et assume le rôle de modèle d'entrée de gamme relativement abordable dans la classe moyenne supérieure avec un moteur à quatre cylindres. La 740 est positionnée entre la Volvo 240 classique, proposée depuis 1974, et le vaisseau amiral 760, lancé en 1982.

Galerie: Volvo 740 (1984-1992)

2 Photos Volvo

Avec la Volvo 760, la marque suédoise a définitivement réussi à entrer dans le cercle restreint des constructeurs de véhicules de prestige. Seul le coupé Volvo 780, présenté en 1985, est encore plus exclusif au sein de la famille 700. Au total, plus de 1,2 million de véhicules de la série Volvo 700 sortent des chaînes de production jusqu'en 1992, date à laquelle les évolutions Volvo 940 et Volvo 960 reprennent la fonction de vaisseau amiral.

Avec un espace inégalé pour les passagers et des capacités de chargement tout aussi impressionnantes dans le compartiment à bagages variable, le break Volvo 740 devient la référence de sa catégorie à partir de 1985. Mais elle doit aussi son succès mondial à d'autres talents traditionnels de Volvo, comme une fiabilité exemplaire et des innovations reconnues internationalement en matière d'équipements de sécurité.

Volvo Volvo 740 Kombi

La Volvo 740 est propulsée par une large gamme de moteurs différents, dont des quatre cylindres en ligne essence avec ou sans suralimentation turbo, mais aussi des six cylindres diesel. La cylindrée s'étend de 1.986 ccm à 2.383 ccm, la puissance va des 60 kW (82 ch) du diesel atmosphérique à 147 kW (200 ch). Ce turbo-essence est un vecteur d'image rapide et recherché au sein de la gamme Volvo 740, mais il n'est pas disponible sur tous les marchés.

Les boîtes de vitesses disponibles sont une boîte manuelle à quatre vitesses, une boîte manuelle à quatre vitesses avec overdrive électrique, une boîte manuelle à cinq vitesses et une boîte automatique à quatre vitesses. La sécurité est assurée par des freins à disques hydrauliques sur tous les côtés. La longueur de la Volvo 740 est d'ailleurs de 4.785 mm, l'empattement de 2.770 mm.

Volvo Volvo 740 Limousine Facelift (1988)

En 1987, l'ADAC teste une 740 GL avec 113 CV et un catalyseur. L'espace généreux de la berline est apprécié, y compris le coffre de 480 litres, dont le seuil de chargement est toutefois assez élevé. Le moteur à essence de 2,3 litres est jugé "un peu rugueux" à haut régime. Sur les mauvaises routes, l'essieu rigide arrière "se fait remarquer par un fort tangage". L'accélération est d'exactement 12 secondes pour atteindre 100 km/h, la consommation est de 8,9 litres.

À l'automne 1988, la Volvo 740 subit un petit lifting qui rend les modèles particulièrement pimpants pour quatre années supplémentaires. À partir d'août 1990, la Volvo 740 est même proposée pendant deux ans encore, parallèlement à son successeur, la Volvo 940, maintenant comme modèle d'entrée de gamme populaire et relativement bon marché dans sa catégorie.

La 740 est produite à 650 443 exemplaires en berline et à 358 952 en break. De nos jours, on voit beaucoup plus souvent les breaks que les voitures à hayon.