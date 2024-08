Le Volvo EX30 est certainement l'une des voitures électriques les plus populaires de ces derniers mois. Ce SUV compact du segment B présente un rapport prix/performances extrêmement intéressant dans sa catégorie, ainsi que d'autres qualités importantes telles que le confort général et un design globalement attrayant.

Mais comment le constructeur suédois en est-il venu à concevoir l'EX30 ? On peut dire que tout a commencé il y a près d'un demi-siècle avec l'Elbil.

L'électrique de service

La "grand-mère" de toutes les Volvo électriques est cet étrange concept que vous voyez sur les photos. Longue de 2,46 m, l'Elbil (qui signifie "voiture électrique" en suédois) est née d'une expérience de marque financée en partie par Televerket, la société de télécommunications scandinave.

Volvo Volvo Elbil Concept (1976)

Douze batteries de six volts alimentent le véhicule, offrant une autonomie de 50 km ou deux heures de conduite. En fait, les deux prototypes (l'un à deux places et l'autre à quatre places) présentés en 1976 sont utilisés par Televerket elle-même pour parcourir de courtes distances, distribuer le courrier et aider le personnel à Göteborg sans produire d'émissions.

La sécurité n'est pas une option

Comme il ne s'agit pas de voitures destinées au public, mais de "simples" véhicules de service, les deux Volvo n'ont pas des formes particulièrement attrayantes, même si elles sont fonctionnelles. L'Elbil est en grande partie construite avec des éléments spécifiques, bien que certains éléments soient repris des Volvo de l'époque, comme les poignées de porte dérivées des modèles 240.

La Volvo était également équipée de quatre ceintures de sécurité et d'appuie-tête pour les passagers avant, aspects qui étaient loin d'être évidents dans les voitures compactes de l'époque. Capable d'une vitesse maximale de 69 km/h, l'Elbil affichait un poids impressionnant de 2 200 kg. Pour l'admirer en personne, vous pouvez visiter le musée Volvo à Arendal.