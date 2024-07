Combien de temps gardez-vous votre voiture et la conduisez-vous ? Eh bien, les preneurs de leasing répondraient généralement : trois ans et quelque chose entre 30.000 et 40.000 kilomètres. Pour d'autres, en revanche, la voiture doit durer dix ans ou plus, ne serait-ce que pour des raisons de coûts. Et puis il y a les vrais dévoreurs de kilomètres, ceux qui ont un million et plus au compteur.

La plupart du temps, il s'agit de taxis, généralement de marque Mercedes. C'est le cas rapporté à Gran Canaria. Selon "Teneriffa News", il s'agit d'une Mercedes 240 D de la série W 123 dans la version longue, assez rare. Depuis 1988, cette berline de 5,35 mètres de long ferait office de taxi sur l'île. Elle peut accueillir jusqu'à sept personnes, plus le chauffeur. Seul atout de ce diesel de 72 ch : une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports.

Mercedes W 123 version longue comme taxi allemand

Derrière cette Benz record se trouve un certain Domingo, connu sur l'île des Canaries sous le nom de "Dominguito". Selon "Teneriffa News", la longue 240 D est utilisée en trois équipes de huit heures chacune. Cela représente environ 700 kilomètres supplémentaires par jour. À noter que le véhicule en est à sept millions de kilomètres.

Cependant, certains éléments ne sont plus d'origine : Selon "Teneriffa News", la 240 D nécessite chaque année jusqu'à 52 vidanges d'huile pour un kilométrage de 5.000 kilomètres par semaine. À cela s'ajoutent des intervalles d'entretiens définis. Ainsi, le moteur de type OM 616 est contrôlé de manière approfondie tous les millions de kilomètres supplémentaires. Le moteur actuel n'est que le deuxième groupe sous le capot. Des pièces de rechange sont déjà disponibles en cas de besoin.

Dominguito a légué le taxi et l'entreprise à son fils. En 2008, l'un des chauffeurs a eu l'idée de restaurer en profondeur la 240 D et d'en faire la vitrine de l'entreprise. Le nouveau patron a fait confiance à son expérience de mécanicien et l'a laissé faire.

À l'époque, elle affichait 3,8 millions de kilomètres. Le kilométrage a donc presque doublé depuis lors. Alors que l'entreprise s'est efforcée de conserver autant de pièces d'origine que possible, le siège du conducteur et le volant ont été modernisés. De plus, les sièges des passagers ont été retapissés et recouverts d'un nouveau tissu.

La carrosserie a également reçu quelques renforts afin d'éviter toute rupture de fatigue malgré la charge permanente. Et même les freins actuellement installés ont été pris sur une Mercedes plus moderne.

Ainsi, la Mercedes W 123 extra longue devrait encore battre des records de kilomètres avec quelques pièces de rechange de son successeur, la W 124. Au plus tard à l'occasion du dixième million de kilomètres, une grande fête sera organisée à Maspalomas, sur l'île de Grande Canarie.

Le musée Mercedes de Stuttgart abrite un autre millionnaire en kilomètres. Il s'agit également d'une 240 D, mais en version normale. Elle appartenait autrefois au chauffeur de taxi grec Gregorios Sachinidis et affiche un kilométrage de 4,6 millions de kilomètres. Au fil des années, la 200 D (55 CV) est devenue une 240 D (65 CV, le châssis et la carrosserie étaient identiques). Sachinides a monté deux moteurs de rechange et le groupe a été révisé onze fois. En guise d'adieu, Mercedes a offert au Grec, en 2004, une C 200 CDI flambant neuve.

Le livre Guiness des records compte toujours Irv Gordon, décédé en 2018, et sa Volvo P1800. Au moment de son décès, elle affichait 3 260 257 miles (environ 5,2 millions de kilomètres) au compteur. Selon ses propres dires, Irv Gordon n'a jamais eu pour objectif de battre un quelconque record avec sa voiture. Un vendredi de 1966, cet Américain aujourd'hui âgé de 74 ans est allé chercher sa Volvo chez le concessionnaire - et ne pouvait tout simplement pas s'arrêter de rouler. Dès le lundi suivant, Irv a ramené la voiture - la révision des 1500 miles était due.

Au cours de la période qui a suivi, l'enseignant de l'époque a fait la navette tous les jours avec la P1800 pour se rendre sur son lieu de travail, un trajet qui représentait à lui seul 125 miles, soit un peu plus de 200 kilomètres. En outre, la voiture devait être utilisée pour les voyages de vacances. Au bout de dix ans, en 1976, 500 000 miles avaient été parcourus et en 1987, le million avait été atteint.

Il s'est inscrit dans le livre Guinness des records dès 1998, lorsqu'il a parcouru 1,69 million de miles, soit la plus longue distance jamais réalisée par un seul propriétaire de voiture privée. En 2002, le compteur affichait deux millions, ce record a été affiché sur Times Square à New York.

En Allemagne, le kilométrage d'une Audi 80 TDI s'élève à 1,1 million de kilomètres, tandis que la Toyota Collection de Cologne possède une Lexus LS 400 avec un million de kilomètres. En général, avec de tels chiffres, les investissements dépassent la valeur vénale réelle. L'amateurisme ou une relation personnelle l'emportent ici sur la raison.

De telles performances seront-elles encore possibles à l'avenir ? Les voitures modernes sont équipées d'une multitude de composants électroniques et de puces. Certains se demandent si ces véhicules ont été conçus pour durer.