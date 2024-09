Que se passe-t-il lorsqu'un tout-terrain né pour parcourir les pistes les plus accidentées de la planète se retrouve entre les mains d'un préparateur ? La réponse est le nouveau Ineos Grenadier by Mansory, une évolution "folle" du vrai 4x4 britannique, avec des jantes en alliage surdimensionnées, une garniture surélevée de 2 cm et bien plus encore. Découvrez-le.

Tout-terrain mais sportif

En commençant par l'extérieur, afin de modifier au mieux le Grenadier, les designers de Mansory ont commencé leur travail de raffinement par la carrosserie qui, partant de la base du tout-terrain standard, a été embellie par de nombreux éléments en fibre de carbone, dont divers spoilers avant et arrière, et des splitters, combinés à des bandes de LED supplémentaires, à l'avant comme à l'arrière.

Mais ce n'est pas tout. Après avoir porté la puissance à 350 ch et 560 Nm de couple, les préparateurs ont ajouté un nouveau système d'échappement sport en acier inoxydable, une suspension rehaussée de 2 cm et de nouvelles jantes en alliage brunies et élargies, chaussées de pneus 305/50 R20 XL.

Mansory Ineos Grenadier par Mansory 2024 Mansory Mansory

Intérieur design

Comme pour tout tuning réalisé par l'entreprise allemande, les modifications ne se sont pas arrêtées à l'extérieur de la voiture. L'intérieur de l'Ineos Grenadier a été revêtu d'un nouveau cuir rouge, associé à une console centrale avec réfrigérateur intégré et à des sièges arrière ventilés.

A l'avant, en revanche, un volant sport de marque Mansory a été ajouté, ainsi que de nouveaux tapis de sol portant également la signature de la société allemande, associés à des pièces en carbone pour la console centrale et les panneaux de porte, ces derniers étant éclairés à l'avant et à l'arrière par le logo de la société.

Mansory Ineos Grenadier by Mansory 2024, les intérieurs Mansory Mansory

Enfin, le dernier changement concerne le déplacement du bouton de démarrage/arrêt du moteur, qui a été déplacé vers les boutons à bascule situés sur la console de l'intérieur du toit. L'entreprise n'a pas divulgué les prix pour modifier l'Ineos Grenadier de cette manière, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut d'abord avoir un des tout-terrains de la marque britannique.