Trois ans après sa sortie mondiale et deux ans après son arrivée en Europe, le Subaru Solterra, le premier SUV électrique du constructeur japonais, bénéficie d'un léger restylage de mi-carrière qui ne modifie pas son esthétique, se concentrant sur les équipements technologiques, et sur les prix. Avec l'année modèle 2024, en effet, le Solterra réduit son tarif d'un bon 10 000 euros, démarrant désormais à 48 600 euros.

L'extérieur

Extérieurement, le Subaru Solterra 2024 est inchangée par rapport à la version précédente, conservant le design angulaire et les plastiques entourant les passages de roues. Les dimensions sont également inchangées : 4,69 mètres de long et 2,85 mètres d'empattement.

L'intérieur

C'est ici que se concentrent les principales innovations esthétiques : l'intérieur du nouveau Subaru Solterra accueille en effet un volant au nouveau design plus carré pour améliorer la visibilité de l'instrumentation numérique et le confort de conduite. Le système de chauffage, qui assure une diffusion plus homogène de la chaleur, et les palettes de gestion du freinage régénératif, qui permettent désormais d'activer le mode de conduite "une seule pédale", sont également nouveaux.

Subaru Subaru Solterra 2024, le volant Subaru Subaru Solterra 2024, l'instrumentation numérique

En ce qui concerne l'écran, les graphiques ont été mis à jour et sont désormais plus lisibles, offrant une meilleure vue d'ensemble des informations telles que l'allumage des feux stop lors de l'utilisation du freinage régénératif. Enfin, le siège du conducteur à réglage électrique est passé de 4 à 8 positions sélectionnables.

Moteur et technologie

Le groupe motopropulseur du Solterra reste inchangé et se compose de deux moteurs d'une puissance totale de 218 ch et d'une batterie de 71,4 kWh, pour une autonomie annoncée de 450 km. Ce qui a changé, c'est le système de recharge en courant alternatif, qui peut désormais atteindre une puissance maximale de 11 kW grâce à un nouveau chargeur triphasé. Il y a également un nouvel échangeur de chaleur qui, selon Subaru, réduit les temps de charge à basse température.

Subaru Subaru Solterra 2024, ADAS

Une autre grande nouveauté est l'adoption du nouvel ensemble de systèmes d'aide à la conduite Subaru Safety Sense 3, comprenant un nouveau radar frontal et un logiciel mis à jour. Le pack comprend (pour n'en citer que quelques-uns) l'Emergency Steering Assist with Active Support, qui aide le conducteur à gérer le freinage et la direction en cas d'urgence, et le Front Cross Traffic Alert, qui avertit de la présence d'autres véhicules sur les côtés et à la perpendiculaire.