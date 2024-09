Certains constructeurs automobiles ont été critiqués pour avoir exagéré l'efficacité aérodynamique en faisant ressembler leurs véhicules électriques à de véritables ballons.

Plus la forme est fluide, plus la distance parcourue par le véhicule électrique est importante. Cependant, Volvo pense qu'il doit y avoir une limite à l'attention portée au coefficient de traînée lors de la conception d'un nouveau modèle.

S'adressant au magazine australien Drive, Florian Mockenhaupt, directeur principal du design extérieur de Volvo, a déclaré que les futures Volvo bénéficieront d'une aérodynamique améliorée, mais a mis en garde contre le fait que se concentrer principalement sur l'efficacité aérodynamique nuit en fin de compte au style ainsi qu'à l'aspect pratique :

"En fait, ce n'est pas tant l'esthétique qui est en cause, mais le fait de fabriquer une voiture qui ressemble à une souris Apple implique de nombreux autres compromis. Nous savons que nos clients sont très attachés au confort, par exemple."

Mockenhaupt indique que Volvo continuera à rendre ses voitures plus élégantes tout en conservant un langage stylistique cohérent pour l'ensemble de la gamme. Les modèles de la prochaine génération seront logiquement plus modernes, mais ne s'éloigneront pas totalement des voitures actuelles, car il pense que les acheteurs du segment du luxe préfèrent la cohérence. Il affirme que la situation est différente chez les constructeurs automobiles traditionnels, car certaines marques ont des voitures qui ont l'air totalement différentes alors qu'elles se trouvent côte à côte dans la salle d'exposition.

Mockenhaupt promet que Volvo évitera d'adopter la stratégie "même forme, longueur différente" que certains concurrents allemands pratiquent encore en 2024. Il y a un modèle dans la gamme de l'entreprise qui n'est pas tout à fait comme les autres, principalement parce qu'il ne s'agit pas d'une Volvo. Il s'agit du EM90, un monospace rebadgé qui a vu le jour sous le nom de Zeekr 009. Cependant, son impact sur l'image globale de Volvo est limité puisque ce véhicule familial haut de gamme n'est vendu qu'en Chine.

Comme le rapporte Automotive News, Jim Rowan, PDG de Volvo, et Bjorn Annwall, directeur commercial, ont annoncé aux concessionnaires américains que 10 voitures de nouvelle génération ou modèles modernisés seraient lancés au cours des 24 prochains mois. Deux d'entre eux seront le crossover EX60 et la berline ES90, qui seront tous deux des VE, ainsi qu'un hybride rechargeable à grande autonomie. Ils rejoindront le EX90 récemment lancé et un deuxième lifting pour le XC90.

Pour les marchés mondiaux, Volvo a l'intention de lancer une voiture de nouvelle génération et un modèle lifté chaque année au cours des huit prochaines années. Alors qu'elle avait initialement annoncé qu'elle ne produirait que des véhicules électriques d'ici à 2030, la société détenue par Geely espère désormais que les véhicules hybrides rechargeables et les VE représenteront 90 à 100 % de ses ventes d'ici à la fin de la décennie.