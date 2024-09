"Nous ne faisons que nous réchauffer". C'est ainsi que Michael Cottone, président de Volvo Car USA et Canada, a répondu à Automotive News en commentant l'arrivée de pas moins de dix nouvelles voitures d'ici 2026. L'annonce est en fait venue d'Amérique, où la marque suédoise Geely a rencontré les concessionnaires.

Le PDG, Jim Rowan, et le directeur commercial, Bjorn Annwall, ont présenté le crossover EX90 en Caroline du Sud et ont dévoilé aux concessionnaires une feuille de route renouvelée dans laquelle M. Cottone se montre très confiant : il s'agit de modèles que "les acheteurs de voitures de luxe recherchent aujourd'hui et à l'avenir".

De nouvelles innovations Volvo à venir

À l'échelle mondiale, Volvo prévoit de lancer un nouveau modèle et un restylage de mi-parcours chaque année au cours des huit prochaines années. Sur la liste figurent le crossover électrique de taille moyenne EX60 (prévu pour 2025), la berline ES90 (que nous devrions également découvrir l'année prochaine) et un nouveau crossover hybride rechargeable à longue autonomie.

Volvo ES90, le teaser Volvo CX90 (2024) Volvo EX30

Les ventes de l'EX30, quant à elles, sont en plein essor en Europe, mais comme prévu le 4 septembre (lorsque le XC90 a été dévoilé et l'ES90 anticipée), le constructeur revoit à la baisse son objectif d'offrir une gamme entièrement électrique en 2030, car la demande pour ces véhicules a chuté sur des marchés clés tels que les États-Unis et la Chine. À cela s'ajoute la pression exercée sur les bénéfices par l'augmentation des droits de douane sur les véhicules électriques et les composants fabriqués en Chine.

"Nous veillons à ce que les technologies hybrides légères et hybrides rechargeables restent compétitives et disponibles jusqu'en 2030 et au-delà, si nécessaire", avait déclaré M. Annwall à Automotive News au début du mois de septembre.

Les véhicules hybrides resteront disponibles jusqu'en 2030

Volvo continuera donc à investir dans ses modèles hybrides légers et hybrides rechargeables (XC90 et XC60), en les dotant de moteurs électriques à haute densité et à faible consommation d'énergie, ainsi que de batteries plus avancées. La plateforme SPA1 (Scalable Product Architecture Platform) reste donc essentielle.

"La SPA1 est une architecture très flexible", a déclaré M. Severinson à l'AN. "Nous pouvons continuer à faire évoluer la SPA1 vers des PHEV ayant une autonomie encore plus grande."

L'ES90, qui sera en concurrence avec la Tesla Model S, la Mercedes EQE et la BMW i5 et qui sera le dernier modèle basé sur la plateforme SPA2, sera suivi par l'EX60 qui, comme les futurs VE, devrait être basé sur la plateforme SPA3.