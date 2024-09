2024 pourrait être l'année de la consécration définitive de la Dacia Sandero comme reine d'Europe, si elle parvient à conserver le titre de voiture la plus vendue sur le Vieux Continent qu'elle a confirmé en juillet. La compacte roumaine, qui convainc les automobilistes européens par son rapport qualité/prix attractif et ses motorisations, dont le GPL, à faible coût kilométrique, s'apprête à détrôner la Tesla Model Y du trône continental qu'elle occupait en 2023.

Mais quelle était la voiture la plus vendue en Europe en 2022 et quelle voiture dominait le marché il y a dix ou vingt ans ? La Volkswagen Golf a-t-elle vraiment été le maître incontesté du palmarès des ventes au cours des cinquante dernières années ? Pour le savoir, suivez-nous dans cette plongée dans le passé qui retrace l'histoire des voitures les plus vendues en Europe de 1973 à 2024.

1973 : la Fiat 127 stoppe la Volkswagen Coccinelle

Commençons par le commencement. Il y a plus de cinquante ans, 1973 marquait l'ascension de la Fiat 127 sur le trône européen. Il s'agit de la première voiture à interrompre le règne de la Volkswagen Coccinelle qui durait depuis de nombreuses années, même si les statistiques de vente n'en étaient encore qu'à leurs balbutiements.

Stellantis Fiat 127

La voiture à hayon italienne a réussi à conserver la première place pendant six ans avant de la laisser à sa rivale directe de l'époque : la Renault 5. Cette dernière monte sur la première marche du podium européen en 1979 et la conserve sans discontinuer jusqu'en 1982.

Renault Renault 5

1983 : début de la domination de la Volkswagen Golf

L'année 1983 marque le début d'une des plus longues périodes de domination en tête des ventes, la Volkswagen Golf cumulant les dernières immatriculations de la première série et de la deuxième génération nouvellement commercialisée.

Volkswagen Volkswagen Golf 2 Volkswagen Volkswagen Golf 3

La Golf est restée numéro un pendant quatorze ans, soutenue par les ventes de la troisième génération, avant d'être supplantée pendant un an, en 1997, par la Fiat Punto en tête des ventes européennes.

Stellantis Fiat Punto

Le succès de la voiture à hayon italienne n'a toutefois été qu'un intermède, puisqu'en 1998, la Volkswagen Golf IV est revenue au sommet et y est restée pendant cinq années consécutives.

Volkswagen Volkswagen Golf 4

2003 : Peugeot, Opel et quatorze ans de Golf

L'année 2003 marque le début d'une série de règnes courts : la Peugeot 206 domine cette année-là, la Volkswagen Golf est première en 2004, l'Opel Astra occupe la première place en 2005-2006 et la Peugeot 207 s'empare du titre de meilleure vente en 2007.

Stellantis Peugeot 206 Volkswagen Volkswagen Golf 5

Stellantis Opel Astra Stellantis Peugeot 207

2008 a été l'année du retour en force de la Volkswagen Golf, et pendant quatorze ans, les sixième, septième et huitième générations de la voiture compacte allemande ont dominé.

Volkswagen Volkswagen Golf 6 Volkswagen Volkswagen Golf 7 Volkswagen Volkswagen Golf 8

Pour trouver un nouveau protagoniste, il faudra attendre 2022, date à laquelle la Peugeot 208 sera couronnée reine d'Europe.

Stellantis Peugeot 208

2023 : Tesla Model Y, puis Dacia Sandero

Le règne de la voiture française est toutefois de courte durée, car 2023 est l'année de la Tesla Model Y, le SUV électrique américain qui, pour la première fois, place une voiture à batterie sur la première marche des immatriculations européennes.

Tesla Modèle Y de Tesla

Au cours des sept premiers mois de 2024, la Dacia Sandero est la voiture la plus vendue en Europe, avec 167 247 immatriculations jusqu'en juillet. La voiture compacte roumaine a une avance d'environ 28 000 voitures sur la Volkswagen Golf, qui occupe la deuxième place, et de près de 37 000 sur la Volkswagen T-Roc, qui occupe la troisième place. Bref, tout porte à croire que Dacia gagnera à la fin de l'année.

Dacia Dacia Sandero

Voitures les plus vendues en Europe entre 1973 et 2024

Modèle Année Fiat 127 >1973 1978 Renault 5 >1979 1982 Volkswagen Golf >1983 1996 Fiat Punto 1997 Volkswagen Golf >1998 2002 Peugeot 206 2003 Volkswagen Golf 2004 Opel Astra >2005 2006 Peugeot 207 2007 Volkswagen Golf >2008 2021 Peugeot 208 2022 Modèle Y de Tesla 2023 Dacia Sandero 2024 (janvier-juillet)

[Traitement par Motor1.com des données de BestSellingCarsBlog].