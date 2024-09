CNC Motorsport, fournisseur de pièces de moteur personnalisées et de haute performance, a officiellement dévoilé la première des trois voitures de course Ford Sierra RS500 Group A conçues par Andy Rouse Engineering. Il ne s'agit pas de n'importe quelle reconstruction de RS500, mais d'un clin d'œil du XXIe siècle à la légendaire voiture de course. Avec Andy Rouse lui-même, quatre fois champion du monde de voitures de tourisme, ces voitures sont aussi proches que possible des bêtes originales des années 80, les épaulettes et les cheveux en bataille en moins.

Pour ceux qui sont trop jeunes pour s'en souvenir ou qui ont une mémoire sélective, la Ford Sierra RS500 était une force dominante sur les circuits, en particulier dans le championnat britannique des voitures de tourisme (BTCC). Aujourd'hui, grâce à la société basée dans le Gloucestershire et à une équipe dévouée de spécialistes de l'automobile, l'emblématique voiture de course est de retour, et mieux encore, elle est prête pour la piste.

Galerie: Ford Sierra RS500 Cosworth restomod par CNC Motorsport

6 Photos CNC Motorsport

La première des trois voitures a été minutieusement fabriquée pendant deux ans par un duo père-fils : Alan Strachan, ancien mécanicien de l'équipe Labatts Sierra RS500 à l'époque glorieuse du BTCC, et son fils Andrew. Alors que certaines familles se retrouvent autour de jeux de société, ces deux-là ont décidé de faire revivre l'histoire de la course automobile, panneau de carrosserie par panneau de carrosserie.

Cette première voiture est équipée d'un moteur Cosworth YB de 575 ch, d'une boîte de vitesses Getrag à cinq rapports et d'un différentiel arrière qui vous ramènera à l'époque où les Sierra RS500 dominaient la scène des voitures de tourisme. Mais ce n'est pas qu'une question de puissance brute. CNC Motorsport ne s'est pas contenté de construire une réplique, il a veillé à ce que chaque pièce usinée, des bras arrière à l'arceau de sécurité, soit à la hauteur. En fait, CNC Motorsport est la seule entreprise officiellement agréée par Motorsport UK pour produire des cages Andy Rouse Engineering conformes à l'époque. Oui, c'est aussi sérieux que cela.

Et si vous vous demandez si CNC Motorsport a mis tous ses œufs dans le même panier en forme de RS500, détrompez-vous. La deuxième Ford Sierra est déjà en cours de fabrication, avec une nouvelle carrosserie brillante qui a été récupérée au début du projet. Entre-temps, une troisième carrosserie de donateur est également prête à être mise sous les feux de la rampe.

"Ce projet nous a permis de construire une voiture fiable, conforme à l'époque, qui sera compétitive dans le sport automobile historique pour une fraction du coût d'une voiture d'origine", déclare Alan Strachan. "Ces voitures sont destinées à être appréciées, à faire des courses intensives et loyales, sans avoir à se soucier de prendre une voiture d'époque de grande valeur sur la piste. Les fans adorent voir ces RS500 crachant des flammes à la limite et elles ouvrent la porte à la participation à un grand nombre d'événements à travers l'Europe."