Ceux qui cherchent à acheter un camping-car pensent presque toujours aux modèles de marques telles que Volkswagen, Mercedes-Benz, Fiat, Ford, Renault, etc. En effet, de nombreux camping-cars disponibles sur le marché sont basés sur des modèles de ces marques.

Cependant, il existe d'autres constructeurs très connus pour leurs voitures particulières et leurs modèles de SUV, que l'on n'imagine pas fabriquer des véhicules de loisirs. C'est le cas, par exemple, de Kia, avec son intéressant camping-car, ou de Hyundai, qui propose également un modèle de ce type, avec l'espace nécessaire pour que toute la famille puisse partir en vacances.

Sous le nom de Hyundai Porest, nous trouvons un modèle bien équipé et, surtout, attrayant parce qu'il peut être acheté à bas prix. Le concept est assez différent du camping-car Hyundai Staria dont nous avons parlé il y a quelque temps.

Camping-car Hyundai : bon rapport qualité-prix, spacieux et familial

Ce camping-car compact est basé sur un véhicule utilitaire tel que le célèbre H100, appelé Porter dans son pays d'origine. C'est d'ailleurs en combinant les termes Porter et Rest que le nom Porest est né.

Un modèle qui, à notre connaissance, n'a été lancé qu'en Corée du Sud, mais qui, sans aucun doute, deviendrait automatiquement un best-seller s'il arrivait en Europe.

Galerie: Hyundai Porest 2020

10 Photos

Lors de sa mise en vente il y a quelques années, la liste des prix sur le marché local indiquait un prix de départ de 48 990 000 wons, ce qui, au taux de change actuel, correspondrait à environ 32 872 euros. Un chiffre incroyable à tous points de vue.

À ce stade, la question reste de savoir ce que ce modèle de taille moyenne offre en retour. L'essentiel, une chambre rétractable, des sièges qui se transforment en de multiples configurations, une cuisine avec micro-ondes, un évier, des toilettes en option et une commande à écran tactile pour l'éclairage, le chauffage, le refroidissement et le contrôle de la batterie et de l'eau sont disponibles.

D'autres détails visibles sur les images sont un auvent extérieur qui fait office de porche, un compartiment à bagages pratique intégré à l'arrière, ainsi qu'une carrosserie très aérodynamique de type « capucine » à l'avant.