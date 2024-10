Le parc automobile de la police sud-africaine n'a certainement pas le glamour du parc de Dubaï, qui compte d'innombrables voitures exotiques d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Elle n'utilise pas non plus de Lamborghini, comme la police italienne, pour transporter des organes en vue d'une transplantation. Cela ne signifie pas pour autant qu'elle renonce aux modèles sportifs.

Un exemple en est la récente livraison de 50 Volkswagen Golf GTI qui sont arrivées dans la cour de la police métropolitaine de Durban, prêtes à patrouiller dans les rues de la ville sud-africaine. Et peu importe qu'il s'agisse de versions stylisées. Et si vous êtes attentif, vous trouverez un intrus : une VW Polo, vraisemblablement pas en version GTI.

École de conduite

Devant opérer dans la troisième ville la plus peuplée du pays (plus de 3 millions d'habitants), le département de police de Durban a l'intention d'organiser des cours de conduite avancés pour tirer le meilleur parti de la Volkswagen Golf GTI. Et conduire en toute sécurité. L'annonce officielle a pris la forme d'une réponse sur les médias sociaux aux commentateurs qui critiquaient le département de police pour le manque supposé de compétences de conduite des officiers :

"Il est essentiel de doter les agents des compétences nécessaires pour conduire de manière responsable des véhicules à hautes performances, non seulement pour leur sécurité, mais aussi pour préserver le respect sur les routes. Une formation adéquate permettra de s'assurer que ces véhicules sont utilisés efficacement pour le maintien de l'ordre, plutôt que de créer des problèmes supplémentaires."

Certes, nous ne sommes pas dans le domaine des supercars, mais la Volkswagen Golf GTI pré-restylée - en Afrique du Sud uniquement disponible avec une transmission automatique - avec ses 245 ch pour une vitesse de pointe de 250 km/h et un 0-100 km/h en 6,4,' est certainement plus puissante qu'une voiture compacte classique.

Les 50 unités destinées à la police de Durban rejoignent la flotte de 22 unités livrées en février 2024 à la direction de l'unité d'enquête sur les crimes prioritaires (Hawks). Le choix de la voiture compacte allemande s'explique par son prix relativement bas, compte tenu également du fait qu'il s'agit de modèles abandonnés, et par sa facilité de réparation, associée à une puissance suffisante pour les poursuites.