Volvo a été l'un des premiers constructeurs automobiles traditionnels à annoncer la disparition progressive de ses moteurs à combustion. Dès le début de l'année 2021, la marque avait promis de passer au tout électrique d'ici la fin de la décennie. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais les Suédois insistent pour que l'Europe interdise toujours la vente de voitures neuves équipées de moteurs à essence d'ici 2035.

Bloomberg a obtenu une déclaration signée par Volvo et 49 autres entreprises exhortant l'Union européenne à ne pas modifier l'objectif. Selon le PDG Jim Rowan, la mesure la plus efficace que l'industrie automobile puisse prendre pour réduire les émissions sur le continent est d'interdire la vente de nouveaux véhicules à moteur à combustion interne :

"L'électrification est la mesure la plus importante que notre industrie puisse prendre pour réduire son empreinte carbone."

Une guerre d'intérêts ?

Volvo n'est pas le seul constructeur automobile à avoir signé cette déclaration commune, car Rivian souhaite également que l'UE s'en tienne à son projet d'abolir les voitures à essence et diesel d'ici le milieu de la prochaine décennie (normal quand on en vend pas). Bloomberg souligne que d'autres constructeurs automobiles ont refusé de signer la déclaration, mais que certains grands noms extérieurs au secteur de la construction automobile l'ont fait, notamment Uber et Ikea. Tesla n'est pas mentionné dans le rapport, même si, comme Rivian, il ne vend que des véhicules électriques.

Toutefois, la Commission européenne veut que les constructeurs automobiles arrêtent de vendre des voitures qui génèrent des "émissions nocives". Les moteurs à combustion interne ne sont donc pas interdits en soi. En théorie, cela laisse la porte ouverte aux nouveaux véhicules équipés de moteurs thermiques fonctionnant au carburant synthétique ou même à l'hydrogène. L'Allemagne a demandé cette exemption, et la CE s'est engagée à élaborer une voie légale pour que les voitures équipées de moteurs à combustion fonctionnant avec des carburants neutres en carbone puissent rester sur le marché après 2034.

Entre-temps, Volvo a abandonné un type important de moteur à combustion et a promis de ne plus jamais le remettre au goût du jour. Fin mars, la dernière voiture diesel est sortie de la chaîne de montage. D’ici 2030, les véhicules hybrides rechargeables à essence et les véhicules purement électriques devraient représenter 90 à 100 % des ventes totales. Il est donc logique pour eux de ne pas voir un sursaut des voitures à essence...

Un changement en approche ?

D'ici six ans, la marque détenue par Geely estime que seul un "nombre limité de modèles hybrides légers" existera encore. Les PHEV et les véhicules électriques représentaient déjà 48 % des expéditions au deuxième trimestre de l'année, tandis que Volvo estime que ce chiffre sera de 50 à 60 % pour 2025.

Au début de l'année, le directeur financier de Porsche, Lutz Meschke, a déclaré que l'interdiction de 2035 pourrait être retardée. En septembre, le ministre italien de l'Environnement et de la Sécurité énergétique a affirmé que "l'interdiction doit être modifiée" car la "vision idéologique" a échoué. Gilberto Pichetto Fratin a ajouté que la loi proposée était "absurde" et que l'Europe "avait besoin d'une vision pragmatique".

Quoi qu'il arrive en Europe, cela aura des répercussions mondiales puisque les plus grands acteurs de l'industrie automobile développent et construisent des voitures sur le continent. Si une marque donnée n'est pas autorisée à vendre ses voitures à essence à partir de 2035, cette entreprise pourrait ne pas réaliser les économies d'échelle nécessaires et pourrait tuer ce modèle à moteur à combustion interne à l'échelle mondiale.