Longueur: 5 037 mm

Largeur: 1 964 mm

Hauteur: 1 744 mm

Empattement: 2 985 mm

Compartiment à bagages: 347 - 697 - 1 915 litres (+ 46 litres pour le coffre)

Le nouveau Volvo EX90 est enfin arrivé. Conçu comme l'héritier logique du XC90, il rejoint le SUV thermique (récemment remanié) à ce stade précoce des ventes, avec un design plutôt caisson et une habitabilité record - grâce également à sa plate-forme électrique native.

Nous découvrons dans cette rubrique ses dimensions, en rappelant que parmi ses principaux concurrents en termes de taille se trouvent des modèles comme le nouveau Kia EV9 ou le Tesla Model X.

Volvo EX90, les dimensions

Le nouveau Volvo EX90 mesure 5,04 mètres de long, 1,96 mètre de large et 1,74 mètre de haut, avec un empattement très généreux de 2,99 mètres. Ses dimensions sont celles d'un maxi SUV haut de gamme, ce qui se reflète évidemment dans l'habitacle, qui ne cache pas un espace presque record, même pour sept passagers.

Volvo Volvo EX90

Volvo EX90, habitabilité et compartiment à bagages

En tant que maxi SUV, l'espace ne manque pas à bord du nouveau Volvo EX90, même pour les personnes assises à l'arrière et sur la dernière rangée de sièges. L'habitabilité, plus généralement, est très bonne et les astuces pour moduler l'espace à sa guise ne manquent pas.

Il s'agit par exemple des sièges coulissants de la deuxième rangée et des sièges électriques de la dernière rangée, qui se relèvent ou se rabattent sur simple pression d'un bouton et deviennent totalement escamotables lorsqu'ils ne sont pas utilisés, laissant ainsi de l'espace pour les bagages.

En ce qui concerne le volume de chargement, le nouveau SUV électrique suédois dispose, comme nous l'avons expliqué dans notre article, d'un volume de 347 litres en configuration sept places, un chiffre qui passe à environ 697 litres en configuration cinq places lorsque les sièges de la troisième rangée sont rabattus et à 1 915 litres lorsque tous les sièges sont rabattus.

Volvo EX90, l'intérieur

Volvo EX90, les concurrents aux dimensions similaires

Le nouveau Volvo EX90 n'a pas encore beaucoup de concurrents directs, car certains SUV de cette taille à zéro émission n'ont pas encore été commercialisés. Parmi les rares concurrents, on peut citer le Kia EV9, qui coûte légèrement moins cher, et l'éternel Tesla Model X, qui coûte un peu plus cher.