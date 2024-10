Jaecoo veut s'implanter de plus en plus en Europe. La deuxième marque du groupe Chery à être présentée sur le Vieux Continent (après Omoda) présentera bientôt son deuxième modèle. Il s'agit d'un SUV compact appelé Jaecoo 5, qui sera présenté pour la première fois lors du Omoda & Jaecoo International User Summit à la fin du mois. En avant-première, deux teasers montrent la forme du modèle et présentent sa philosophie de construction.

Le premier SUV adapté aux animaux de compagnie

Esthétiquement, le Jaecoo 5 semble reprendre le design acéré du Jaecoo 7, plus grand, tout en ayant un arrière encore plus élaboré. En particulier, les formes de l'arrière rappellent celles du Range Rover Evoque, avec les feux positionnés horizontalement au sommet et un petit spoiler intégré au toit.

Le grand toit panoramique est également visible sur les photos, tandis que la calandre semble imposante (et chromée) comme sur le 7. Cependant, la caractéristique la plus curieuse du 5 est sa philosophie "pet friendly", comme le laisse entendre le communiqué de presse accompagnant les teasers. Jaecoo n'entre pas dans les détails de l'explication, mais indique que l'intérieur du SUV "offre un ensemble complet de solutions pour tous les scénarios de voyage des amis à quatre pattes".

Jaecoo Jaecoo 5, photos du teaser

Le lien avec l'Omoda 5

Pour le reste, les informations sur le Jaecoo 5 sont rares. Pour l'instant, on sait seulement que l'empattement sera de 2,62 mètres, tandis que la longueur devrait être inférieure aux 4,5 mètres du 7. Un lien possible avec l'Omoda 5 n'est pas à exclure, le 5 pouvant avoir les mêmes dimensions et, peut-être, le même groupe motopropulseur que son "cousin".

Le SUV compact pourrait donc mesurer entre 4,3 et 4,4 mètres de long et être disponible avec un moteur turbo essence de 1,5 litre et un moteur électrique de 204 ch avec des batteries LFP de 62 kWh et une autonomie annoncée de 430 km. Il ne reste plus qu'à attendre la présentation officielle.