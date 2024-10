L'Amarok n'est pas le seul pick-up de Volkswagen, puisqu'il existe également un Saveiro plus petit en Amérique latine. La petite bête en question n'est pas vendue en Inde, où cet engin a vu le jour après neuf mois de développement. Il a été créé par la filiale locale de Skoda Auto Volkswagen India dans le cadre de son "Student Car Project", soutenu par le programme gouvernemental "Skill India".

Des étudiants en mécatronique ont travaillé sur ce petit pick-up, avec l'aide des équipes de Skoda et de Volkswagen en Inde. Comme vous pouvez facilement le constater, le pick-up n'a pas été conçu à partir de zéro puisqu'il emprunte de nombreux éléments à des produits existants. Il est en fait basé sur deux voitures, le crossover Taigun et la berline Virtus . Pour limiter les coûts, les personnes impliquées dans le projet ont utilisé autant de composants facilement disponibles que possible. Par conséquent, certains compromis ont dû être faits pour que tout s'harmonise.

Volkswagen

Cependant, tout n'a pas été pris sur ces deux voitures puisque de nouvelles pièces ont dû être imprimées en 3D pour fusionner avec les composants empruntés. Pour lui donner un air de robustesse, les étudiants ont ajouté un snorkel, des élargisseurs d'ailes et de nombreux revêtements de carrosserie en plastique. En outre, le pick-up est nettement plus haut grâce à une suspension surélevée et porte une barre lumineuse à LED sur le toit. Ailleurs, il arbore de jolis graphismes de carrosserie ainsi que de gros pneus montés sur ce qui ressemble à des jantes à talon.

Le porte-à-faux arrière n'est pas très joli à voir. Parce qu'il n'a pas commencé sa vie comme un pick-up, ce petit coffre a dû être improvisé. Il dépasse bien plus qu'il ne le devrait. La photo ci-dessous montre le Saveiro, également basé sur une voiture, mais il est bien mieux exécuté, sans avoir un arrière aussi disgracieux.

Le pick-up n'est pas le seul véhicule intéressant construit par les étudiants du cours de mécatronique, puisqu'ils ont également fabriqué un cabriolet à quatre portes l 'année dernière. Ce dernier n'a pas été produit non plus.