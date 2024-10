À de nombreuses reprises, les voitures qui disparaissent des marchés européens survivent dans d’autres pays, comme en Amérique du Sud. Au Brésil, nous avons découvert une Citroën "révolutionnaire" par son design. Ce n'est pas en vain qu'elle a lancé les Airbumps (les protections latérales comme chambres à air) et a une esthétique vraiment différente.

Nous parlons de la C4 Cactus, qui a été un succès, même si après le restylage de 2018, les ventes ont chuté. Est-ce un cross-over ? Est-ce un monospace ? Peut-être qu'il prend des qualités des deux segments, il est donc très difficile à classer et c'est là que réside son charme.

De plus, en France, il avait un prix assez raisonnable (en 2018, on pouvait l'acheter pour moins de 17 000 €) et était fabriqué dans l'usine de Villaverde à Madrid (Espagne).

Galerie: Citroën C4 Cactus “Noir”

8 Photos

Le Cactus 2024

Mais passons maintenant à la version brésilienne de ce C4 Cactus, qui est en vente à partir de 18 200 €, au taux de change actuel. Curieusement, il est équipé du puissant moteur essence turbo 1.6 THP de 173 ch. Avec lui, il fait le 0 à 100 en seulement 7,7 secondes.

Si vous vous en souvenez, ce mécanisme était un développement conjoint entre l'ancien PSA (Peugeot et Citroën) et BMW, et était utilisé dans des modèles tels que la Peugeot 207, la Citroën C5 ou la MINI 3 portes, entre autres.

Au pays de Rio, la voiture française est vendue avec cinq finitions : Live, Feel, Feel Pack, Shine Pack et Noir. Vous pouvez voir cette dernière dans la voiture sur les images ci-jointes et elle se distingue par la couleur noir mat, les jantes Cross de 17 pouces et les badges spécifiques.

Confortable et pas exentrique

La C4 Cactus mesure à peine 4,17 mètres de long, mais offre l'espace intérieur typique d'un segment supérieur. De son côté, le coffre mesure 348 litres, ce qui est un volume normal pour la taille du véhicule.

L'intérieur est assez simple, au point que l'instrumentation numérique est dépourvue de compte-tours. La climatisation s'actionne via l'écran central, qui dispose de plusieurs raccourcis sur les côtés.

Mais ce qui ressort le plus de la voiture, étant une Citroën, c'est le confort de conduite, grâce aux sièges en tissu viscoélastique et au rembourrage moelleux, et surtout à la suspension à butées hydrauliques qui procure son effet.