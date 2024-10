S'il y a plusieurs centaines de millions d'euros qui errent, sans but, sur un de vos comptes bancaires, la NASA a une offre pour vous !

Selon un article du journal The Economist, la firme spatiale vend son dernier atterrisseur lunaire, une plate-forme de forage mobile appelée Viper, qui vise à sonder le pôle sud de la Lune à la recherche de glace d'eau. Une vidéo fascinante (intégrée ci-dessous) détaille les ambitions du Viper. La NASA a publié la vidéo il y a trois ans, mais il est clair que ces ambitions ont changé.

NASA

The Economist note que le Viper est presque terminé, qu'il subit même les derniers tests et étalonnages, mais que le projet de 400 millions d'euros a presque doublé son budget initial. Cela signifie que la NASA ne peut pas puiser plus profondément dans ses coffres.

Un acheteur en mission

Au lieu de terminer les derniers tests et étalonnages du Viper sous sa propre bannière, la NASA espère confier le projet au secteur commercial. L'acheteur devra toujours finaliser le rover, précise l'article. Il devra ensuite faire atterrir le Viper sur la Lune, terminer la mission initiale du rover et partager toutes les données pertinentes recueillies, rien que ça !

C'est un défi réservé aux entreprises les plus riches et les plus ambitieuses de la planète. Mais si vous vous sentez à la hauteur de la tâche, la Nasa recevra peut-être votre offre les bras ouverts.