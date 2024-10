Le vendredi 4 octobre, l'Europe a voté en faveur de l'imposition de droits de douane sur les voitures électriques chinoises : dix États membres se sont prononcés en faveur de l'augmentation des droits de douane, tandis que l'Allemagne et quatre autres pays ont voté contre et que 12 pays se sont abstenus. La décision finale reviendra à la Commission européenne d'ici la fin du mois.

Les constructeurs automobiles allemands sont les plus inquiets. Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz réalisent environ un tiers de leurs ventes en Chine et craignent des représailles. Dans le même temps, certains constructeurs chinois assurent que les droits de douane européens sur les véhicules électriques chinois n'entraîneront pas d'augmentation des prix, pour l'instant.

La position de la Commission européenne

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a défendu les droits de douane proposés, affirmant que le secteur des véhicules électriques recèle un énorme potentiel pour la compétitivité future de l'Europe et son leadership dans le domaine de l'industrie verte.

"Les constructeurs automobiles et les secteurs connexes de l'UE investissent et innovent déjà pour développer pleinement ce potentiel", a déclaré Mme von der Leyen. "Chaque fois que nous constaterons que leurs efforts sont entravés par des distorsions du marché et une concurrence déloyale, nous agirons de manière décisive."

Inquiétudes pour les Allemands

D'éventuelles mesures de rétorsion de la Chine sur les voitures allemandes pourraient affecter les véhicules Volkswagen fabriqués en Chine ainsi que les exportations allemandes d'Audi, de Porsche ou de Lamborghini. Oliver Blume, PDG du groupe Volkswagen, l'a clairement indiqué en demandant à l'UE d'envisager de compenser ses droits de douane élevés sur les véhicules électriques fabriqués en Chine par des investissements réalisés en Europe.

Oliver Zipse, PDG de BMW, a souligné l'urgence d'un "accord rapide entre la Commission européenne et la Chine afin d'éviter un conflit commercial dont personne ne profiterait". Mercedes-Benz est du même avis et demande, en plus d'un accord, un report de la mise en œuvre des mesures.

Réactions des entreprises chinoises

Les entreprises chinoises très présentes en Europe ont critiqué le vote. Zhejiang Geely Holding, qui compte parmi ses filiales Volvo, Poletar, Lynk & CO, Zeekr et Lotus, et détient une participation de 50 % dans Smart, a jugé la décision "non constructive". Selon l'entreprise chinoise, les droits de douane pourraient "potentiellement entraver les relations économiques et commerciales entre l'UE et la Chine, ce qui nuirait en fin de compte aux entreprises européennes et aux intérêts des consommateurs".

MG Motor France, la filiale nationale de la marque MG appartenant à SAIC, a déclaré que le vote "ralentirait" la transition vers les véhicules électriques en France, qui a voté en faveur des droits de douane. Stellantis, qui est étroitement liée à Leapmotor, a déclaré qu'elle soutenait une concurrence libre et équitable.

L'ACEA, qui représente les constructeurs automobiles en Europe, a déclaré qu'elle "prenait note" du vote et reconnaissait "les efforts parallèles en cours de Bruxelles et de Pékin pour négocier une alternative possible aux droits compensateurs".

Les prix n'augmentent pas, pour l'instant

MG Motor, propriété de SAIC, a déclaré que les nouveaux droits de douane n'affecteraient pas les prix de ses véhicules électriques en France et en Italie cette année (véhicules qui seront soumis à un nouveau droit de douane de 35,3 %, en plus du droit de douane actuel de l'UE de 10 %). Le géant chinois BYD devrait également maintenir ses prix jusqu'à la fin de l'année, puis d'ici 2025.

Entre-temps, la division Seat du groupe Volkswagen, qui importe la Cupra Tavascan en Europe depuis la Chine, a qualifié les droits de douane de "punitifs" et a réaffirmé que l'avenir de la Tavascan était "menacé".

"L'entreprise fera tout ce qui est en son pouvoir pour éviter que ces droits supplémentaires n'affectent le prix de la Tavascan", a écrit Seat dans une note.

Et Cupra n'est certainement pas le seul. Les autres "suspects" importés de Chine sont la Tesla Model 3, la BMW iX3, les MINI électriques, la Dacia Spring et la Volvo EX30, ainsi que tous les modèles Polestar et smart.