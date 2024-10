L'aventure de la Fiat Grande Panda commence en France. En effet, les commandes sont ouvertes pour la voiture électrique italienne (produite en Serbie) qui arrivera chez les concessionnaires dans les premiers mois de 2025.

Tarifs et équipements officiels

En France, la Grande Panda peut être commandée dans les versions "Red" et "La Prima", à partir de 15 900 € et 18 900 €, mais avec le bonus écologique pour l'acquisition d'un véhicule électrique, qui rapporte jusqu'à 7000 €.

Fiat Grande Panda (2024)

L'équipement de la Red comprend une climatisation manuelle, un système multimédia 10,25" avec Apple CarPlay et Android Auto, un tableau de bord 10" et des systèmes d'aide à la conduite obligatoires comme le freinage d'urgence de série et l'assistance au maintien de voie.

Concernant La Prima, l'équipement comprend, entre autres, la climatisation automatique, des roues de 17", un navigateur et des capteurs de stationnement avant.

Fiat Grande Panda : la version de base

Comme mentionné, ces prix se réfèrent exclusivement au modèle électrique, qui se caractérise par la présence d'une batterie de 44 kWh et d'un moteur avant de 113 ch. La vitesse maximale est de 132 km/h et l’autonomie en cycle WLTP est de 320 km.

Cette Panda peut être rechargée jusqu'à 11 kW en AC et jusqu'à 100 kW en DC. L'hybride de 100 ch arrivera également plus tard, qui devrait avoir une grille de prix inférieure (moins de 19 000 €, selon l'annonce faite par Fiat lors de la présentation du modèle qui a eu lieu en juillet dernier).

Parallèlement, il est possible qu'en plus de La Prima et de la Red, d'autres niveaux de finition plus accessibles soient introduits.

Qui pour la défier ?

La concurrence ne manque certainement pas pour la Grande Panda. Deux des rivales les plus récentes sont la Citroën e-C3 et la Renault 5, qui présentent des caractéristiques assez similaires à celles de la Fiat.

Citroen e-C3 Renault 5 E-Tech

L'e-C3 démarre à 23 900 € et est équipée d'une batterie de 44 kWh et d'un moteur électrique avant de 113 ch, pour 320 km d'autonomie, exactement comme la Grande Panda.

La Renault 5 E-Tech a cependant un prix de base de 32 900 € (dans le cas de la version à 150 ch). La batterie est de 44 ou 51 kWh et le moteur avant développe 95 ch, 120 ch ou 150 ch (selon le modèle), tandis que l'autonomie déclarée se situe entre 320 et 400 km.