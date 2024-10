Les passionnés ont craint que la tendance à l'électrification de BMW n'entraîne la disparition de la M3 à combustion, mais ce n'est pas pour tout de suite. Dans une interview publiée jeudi, le patron de BMW M, Frank van Meel, a déclaré à Bimmer Today que le constructeur prévoyait de continuer à proposer le moteur biturbo 3,0 litres dans les futurs modèles M3 si la demande était là.

Le patron de M a déclaré à la revue que les ingénieurs de BMW travaillaient déjà à la certification du groupe motopropulseur pour les réglementations Euro 7 qui approchent. "Nous laisserons le moteur à six cylindres fonctionner aussi longtemps que possible", a-t-il déclaré dans la vidéo. "Si la demande des clients est ce qu'elle est actuellement, et qu'elle ne diminue pas, nous n'arrêterons pas non plus le six cylindres."

BMW maintient la M3 à essence dans un avenir proche, ce qui signifie qu'elle sera vendue en même temps que la M3 électrique, comme le veut la rumeur. Cette dernière reposera sur la plateforme Neue Klasse du constructeur, sera équipée de quatre moteurs électriques (qui pourraient développer jusqu'à 1 341 chevaux) et devrait être plus rapide que son homologue à combustion. Mais les performances pures ne tueront pas le moteur à six cylindres en ligne.

"Si les clients disent : 'Même si une M3 est nettement plus rapide électriquement que le moteur à combustion qui est la référence aujourd'hui, je veux toujours un moteur à combustion', nous ne leur refuserons pas cette offre."

Si les fans de BMW M veulent que l'essence continue de couler, ils devront en parler avec leur portefeuille.

La nouvelle génération de M3 à moteur à combustion et son équivalent électrique n'arriveront pas avant plusieurs années dans les salles d'exposition. BMW doit lancer son premier modèle Neue Klasse, ce qui se fera l'année prochaine, avant de commencer à voir les variantes performantes. Ne vous attendez pas à voir arriver une nouvelle M3, électrique ou à essence, avant 2027 ou 2028.