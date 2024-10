Longueur : 4,570 mètres

Largeur : 1,810 mètre

Hauteur : 1,710 mètre

Empattement : 2,700 mètres

Compartiment à bagages : 667 litres / n.d.

Le nouveau modèle haut de gamme de Dacia est le Bigster, grand par son nom et par sa taille. Le SUV roumain se positionne au-dessus du Duster, grâce à une longueur supplémentaire de 25 cm et un coffre à bagages au sommet de sa catégorie.

Tout en partageant une philosophie pragmatique avec tous les autres modèles de la marque, le Bigster place la barre encore plus haut en termes d'habitabilité, tentant de percer sur le segment C des SUV et de faire un clin d'œil aux familles à la recherche d'un modèle spacieux et bourré de solutions pratiques.

Dacia Bigster, les dimensions

L'allure du Bigster est plutôt caissonnée et musclée, à tel point qu'il paraît un peu plus grand que sa taille réelle. Avec une longueur de 4,57 m (conforme aux derniers modèles de la catégorie), le Bigster présente une largeur légèrement inférieure à la moyenne de 1,81 m, tout comme la hauteur de 1,71 m qui est plus basse que la moyenne .

Christopher Otto Dacia Bigster (2025)

La hauteur de 1,71 m est vraiment importante et laisse présager de l'espace à bord, même pour les passagers de grande taille. Il en va de même pour l'empattement : 2,70 mètres pour une voiture thermique, ce n'est pas rien et cela peut favoriser l'espace pour les jambes des passagers arrière.

Dacia Bigster, habitabilité et coffre à bagages

Le Bigster profite pleinement de ses dimensions extérieures généreuses. Espace, ergonomie et confort sont les trois objectifs sur lesquels Dacia s'est concentré et le résultat final est satisfaisant. Les personnes assises à l'avant sont à l'aise, tandis qu'à l'arrière, les genoux et la tête ne manquent pas d'espace.

Dacia Bigster, l'intérieur

Le coffre a une capacité minimale de 667 litres, qui peut être augmentée en rabattant les sièges arrière à l'aide des leviers du système Easy Fold.

Christopher Otto Dacia Bigster, le coffre

De plus, le plancher du coffre est protégé par un tapis en caoutchouc facile à nettoyer et enroulable lorsqu'il n'est pas utilisé. Ce dernier est de série sur la version Extreme, alors qu'il est en option sur toutes les autres versions. Enfin, le hayon dispose d'une ouverture électrique sur demande.

Dacia Bigster, des concurrents aux dimensions similaires

Le segment des C-SUV est très encombré et il ne sera pas facile pour le Dacia Bigster de faire mieux que la concurrence. Cependant, il est certain que l'habitabilité élevée et le prix de vente prévu d'environ 25 000 euros le rendront compétitif par rapport à de nombreux modèles.

Hyundai Tucson 2024 Jaecoo Jaecoo 7 Moteur MG MG HS (2024)

Les rivaux les plus féroces ? Outre les best-sellers Hyundai Tucson, Kia Sportage et Volkswagen Tiguan, il faut surveiller les Chinois Jaecoo 7, MG HS et Lynk & Co 01. D'une manière générale, voici tous les modèles qui vont défier Dacia.