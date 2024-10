Hot Wheels et la Formule 1 sont désormais partenaires, ce qui signifie que nous allons enfin pouvoir profiter de quelques petites voitures issues de la compétition. La première est déjà sortie et, même si elle n'est pas liée à une équipe spécifique, elle donne un aperçu de ce qui est à venir.

Cette voiture miniature est livrée avec trois jeux de roues interchangeables Real Rider, toutes enveloppées de pneus de marque Pirelli, tout comme les vraies monoplaces depuis 2011. Le modèle miniature à une carrosserie blanche et un intérieur noir, avec une livrée spéciale Hot Wheels et le numéro 68 sur le nez, qui rend hommage à l'année où Mattel a lancé la marque.

Quels teams au premier plan ?

Mattel compte placer la voiture sur une carte blister illustrée et inspirée de la voiture Hot Wheels originale, en 16 exemplaires. La société emballera également la F1 dans un coffret à clapet "Kar Keepers".

La première voiture coûte 25 $ (soit un peu moins de 23 €) et vous pouvez la précommander dès maintenant. Mattel limite les achats à deux voitures par client. Le modèle miniature sera expédié, au plus tard, le 27 juin 2025 (d'après le site web), et cette réplique sera la première d'une série de voitures de course des deux sociétés.

Une gamme complète de voitures Hot Wheels F1, ainsi que d'autres produits liés à la cours, seront disponibles grâce à ce nouveau partenariat. Nous aurons donc davantage de voitures à l'échelle 1:64 l'année prochaine.

Quelles équipes Hot Wheels aimeriez-vous voir apparaître en premier ? McLaren ? Red Bull ? Mercedes ? Ici, on penche pour la Scuderia Ferrari...