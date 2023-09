Lors de cette nouvelle édition du Rennsport Reunion 7, Hot Wheels, en collaboration avec Porsche et Mobil 1, a dévoilé le Dirtmeister pour célébrer le 75e anniversaire du constructeur automobile allemand. Il s'agit d'une Porsche 944 modifiée, de 1987, qui semble prête à terminer une ou deux étapes de rallye. Le fabricant de jouets proposera son nouveau produit uniquement sur commande.

La véritable Porsche est équipée d'un arceau de sécurité signé Jimco Racing, et ce n’es qu’une des nombreuses modifications apportées au véhicule. Le plus remarquable est la mise à niveau du frein de tir de Kudensport, donnant à la Porsche l’apparence d’un break avec seulement deux portes.

Sous l'extérieur modifié se trouvent tout l’équipement tout-terrain. Le 944 dispose de la technologie Trophy Truck comme des amortisseurs coilover avec ressorts Eibach, des pneus Pirelli et lumières LED Triple R. L'équipement de navigation Baja Tread XL de Garmin et le système radio de course PCI complètent la liste des améliorations tandis que les sièges Recaro assurent la sécurité du conducteur et du passager.

Une collaboration de longue date

Hot Wheels introduira également le Dirtmeister dans son Garage of Legends, une collection de ses "véhicules les plus spectaculaires et les plus frappants". Il s'agit de la première Porsche à rejoindre ce groupe de véhicules et il s'agit de sa première collaboration automobile grandeur nature avec la marque. Les autres voitures du Garage of Legends incluent la Deora II, la Beach Bomb, la Bad to the Blade et quelques modèles uniques de Chevrolet Camaro.

Porsche et Hot Wheels ont collaboré pour la première fois il y a plus de 50 ans. Le fabricant de jouets a présenté la Porsche 917 Redline en 1970. Depuis lors, Hot Wheels a produit 54 modèles de Porsche uniques sous forme miniature.

Cette voiture dirigera le tout premier Hot Wheels Legends Rally et sera présentée lors de l'événement Hot Wheels Legends Tour le 7 octobre au siège social de l'entreprise, en Californie. Cet événement mondial donne aux constructeurs de voitures personnalisées, issus de 15 pays, la possibilité de transformer leur construction en voiture de jouet.

Le Rennsport Reunion 7 a débuté hier, jeudi 28 septembre, et se poursuivra jusqu'au dimanche 1er octobre au Raceway Laguna Seca en Californie. Porsche organise le week-end avec de nombreux événements, notamment la présentation du concept Mission X en Amérique.

