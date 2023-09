Mirage, l'Autobot de "Transformers : Rise of the Beasts", et son alter ego, la Porsche 911 Carrera RS 3.8, arrivent à la Rennsport Reunion 7. L'événement emblématique va se dérouler du 28 septembre au 1er octobre au WeatherTech Raceway Laguna Seca et mettra en vedette une exposition de voitures légendaires en plus de la rare série 964 Carrera RS 3.8.

Mirage a pris la place de Bumblebee en tant que mascotte des films Transformers.

Les fans et les passionnés auront l'occasion de voir "la forme véhicule" de la nouvelle mascotte des films Transformers ainsi que des versions de de cinq mètres de haut de Mirage, Optimus Prime et Optimus Primal. De plus, les participants auront droit à une projection spéciale du film plein d'action, qui a rapporté 439 millions de dollars au box-office mondial cet été, soit le pire score jamais vu pour un film de la franchise.

Optimus Prime et Optimus Primal : les deux leaders de leurs factions respectives.

Ayesha Coker, vice-présidente du marketing de Porsche Cars en Amérique du Nord, a exprimé son enthousiasme à l'idée de présenter cette voiture à la Rennsport Reunion. Elle a félicité l'équipe Porsche Classic pour son dévouement, en préservant la voiture en tant que pièce essentielle de l'histoire de Porsche et en garantissant son bon fonctionnement après le tournage. Coker a également souligné l'importance de dévoiler le véhicule lors du plus grand rassemblement Porsche au monde.

Un modèle rare et précieux

La Porsche 911 Carrera RS 3.8 est une automobile extrêmement rare et importante dans l’histoire de la marque, avec seulement 55 exemplaires produits. Pour protéger les modèles originaux de tout dommage potentiel, le film a utilisé cinq voitures méticuleusement conçues qui imitent l'apparence de cette dernière.

Chacune des voitures illustrées remplissait une fonction concrète dans le film, adaptée à diverses séquences. De la conduite en marche arrière à grande vitesse aux cascades intenses et aux scènes centrées sur les acteurs, chaque voiture a joué un rôle crucial dans la réalisation du dernier film Transformers sur grand écran.

La Porsche 911 Carrera RS 3.8 pouvait passer de 0 à 100 km/h en moins de cinq secondes, pratique pour les courses poursuites.

Cependant, pour obtenir un son de moteur authentique, les équipes se sont appuyés sur une véritable 911 RS 3.8, enregistrant sa note d'échappement distinctive pour capturer une véritable expérience auditive pour les téléspectateurs. Coker a souligné l'effort méticuleux visant à reproduire le son authentique, témoignage de l'engagement des cinéastes à offrir une expérience cinématographique réaliste.

Galerie: Concept Porsche Mission X

30 Photos

En plus de la Mirage Porsche 911 Carrera, la Rennsport Reunion 2023 célèbre le 75e anniversaire de Porsche et marquera les débuts aux États-Unis de la Mission X, le dernier concept d'hypercar entièrement électrique du constructeur automobile. Le constructeur allemand présentera également la Porsche Vision 357 Speedster, une interprétation moderne de l'emblématique Porsche 356 Speedster classique des années 1950.

Galerie: Concept Porsche Vision 357 Speedster