Le modèle, qualifié de "musclé et affirmé" par Citroën, a été dévoilé dès l'ouverture du Mondial de l'Automobile de Paris 2024 en proposant une toute nouvelle approche du design. On parle ici de la "C5 Aircross Concept" qui a été conçue sur la plate-forme STLA Medium qui prend ainsi en charge les options d'alimentation thermique, entièrement électrique et hybride.

Si Citroën montre qu'elle maintient sa forte présence sur le marché des SUV avec le C5 Aircross Concept, elle révèle également sa nouvelle approche sur le segment C.

Un couteau suisse

Le concept éclaire l'avenir de l'industrie automobile et s'impose comme un modèle en avance sur son temps, non pas par son design, mais plutôt par son adaptation des futures options de motorisation. Pour en revenir à son aspect, le design de cette Citroën se démarque par sa simplicité tout en mettant l'accent sur la nouvelle identité de la marque, avec un style plus moderne. Avec ses 4,65 mètres, le concept présente des proportions de carrosserie uniques et offre beaucoup d'espace dans l'habitacle.

InsideEVs Citroen C5 Aircross Concept InsideEVs

La gamme de produits Citroën en Europe s'appuie sur des plateformes modernes créées pour différents segments du marché. Les nouvelles C3 et C3 Aircross sont les premières à utiliser la plateforme Smart Car, adaptée aux normes européennes et dotée d'aides à la conduite et de fonctionnalités de connectivité à même de répondre aux attentes des clients de ce segment. Le C5 Aircross Concept se présente comme une étude de concept SUV basée sur la nouvelle plateforme STLA-Medium utilisée pour la première fois par Citroën.

Comme on l'a évoqué plus haut, il s'agit d'un véhicule multi-énergies, exploitant les systèmes de propulsion thermique, hybride et entièrement électrique, et à ce titre, il peut s'adapter aux besoins et usages des différents clients de ce segment. Cette plateforme permet également aux utilisateurs de bénéficier de certaines aides à la conduite et d'une interface de connectivité et d'infodivertissement de haute technologie. Il dispose également une grande flexibilité en termes de taille, ce qui le rend idéal pour les ingénieurs et les concepteurs.

Avec son empattement long, le C5 Aircross Concept présente des dimensions qui offriront un espace de vie suffisant pour cinq personnes. Vous avez jusqu'au dimanche 20 octobre pour le découvrir plus en détail.

Galerie: Citroen C5 Aircross - Le Concept