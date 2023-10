La nouvelle Citroën e-C3, qui vient d'être dévoilée, ouvre un nouveau chapitre dans le plan industriel de Stellantis, car elle utilise pour la première fois la plateforme "Smart Car". Il s'agit d'une nouvelle architecture dédiée à la fois aux voitures électriques et aux voitures à essence des segments A et B, qui servira de base à sept nouveaux modèles Stellantis.

Il semble que la nouvelle Fiat Panda soit prévue pour la mi-2024, ce que le responsable de la plateforme "Smart Car", Renaud Tourte, a défini comme une hypothèse "pas tout à fait insensée" dans une interview pour l'agence de presse Reuters. Mais quelles sont les autres nouveautés de Stellantis qui utiliseront cette plateforme ? Découvrons les ensemble.

Électrique et essence, mais toujours économique

Tout d'abord, il convient de préciser que la plateforme "Smart Car" vient s'ajouter aux quatre platesformes électriques Stellantis déjà annoncées : STLA Small, STLA Medium, STLA Large et STLA Frame.

La "Smart Car" a pour mission de couvrir l'entrée de gamme des citadines et des petites voitures Stellantis, avec des modèles à prix compétitifs capables de répondre à l'offensive du marché des petites voitures chinoises qui arrivent également en Europe.

Citroën e-C3 (2024)

Ce n'est pas un hasard si la Citroën e-C3 affiche un prix de base de 23 300 euros, défiant la moins chère des voitures électriques à cinq portes, la Dacia Spring, dont le prix de départ est de 21 450 euros et qui est construite en Chine.

Le secret des faibles coûts de production de la Citroën e-C3 et donc de son prix final, ainsi que celui des futurs modèles Stellantis basés sur la même architecture, réside dans sa construction sur une version évoluée de la célèbre et populaire plateforme CMP, qui est également la base de la Citroën C3 construite au Brésil et en Inde.

Les futures petites voitures de Stellantis

En regardant un peu plus loin dans le temps, il est donc possible de faire l'hypothèse d'une première liste de modèles Stellantis des marques "Core" et "Upper mainstream", c'est-à-dire Citroën, Fiat, Abarth, Opel, Vauxhall et Peugeot, qui devraient être construits sur la base d'une Smart Car.

Citroën e-C3 (2024) Citroen C3 Aircross (Brésil)

Après la Citroën e-C3, ce sera le tour de la nouvelle C3 Aircross 7 places, presque en même temps que la nouvelle Fiat Panda à la mi-2024 (et peut-être aussi une XL 7 places), suivie de près par une petite Peugeot 1008 qui pourrait elle-même être proposée en versions 5 et 7 places.

Fiat Panda (2024), le rendu de Motor1.com Opel Crossland (2024), le rendu de Motor1.com

Le successeur de l'Opel Crossland pourrait utiliser la même plateforme de Smart Car, tout comme son jumeau Vauxhall. La naissance d'une Abarth sur la même plateforme est moins probable. Voici une liste possible de nouveautés basées sur la Smart Car.